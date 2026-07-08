Кости, кожа и хрящи: что на самом деле входит в состав дешевой колбасы

Как самостоятельно определить колбасу из ММО. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Доступные в продаже вареные колбасы и сосиски часто изготавливают из мяса механической обвалки (ММО). Это сырье, которое получают, когда специальное оборудование измельчает мясо с костями, частью жира и кожи. Поэтому многие задаются вопросом, опасен ли такой продукт для здоровья.

О том, действительно ли в дешёвых колбасах есть кости и кожа, а также о том, как отличить такой продукт, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

Опасны ли колбасы с ММО

Маркетолог Владимир Полищук объясняет, что само по себе ММО не следует считать вредным. Если производитель соблюдает все санитарные нормы, использование такого сырья является законным и безопасным.

"Само по себе ММО не является опасным или «некачественным» продуктом. Это разрешенное пищевое сырье, если оно произведено в соответствии с санитарными требованиями. Основное отличие от мяса ручной обвалки — это его структура и пищевая ценность", — подчеркнул эксперт.

То есть главное отличие между ММО и обычным мясом заключается в его структуре. В нём меньше цельных мышечных волокон, а также может быть немного больше жира и минералов. Однако для вареных колбас это не является критичным.

По словам эксперта, гораздо больше внимания следует уделять не ММО, а составу продукта в целом. Именно большое количество ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок может больше сказать о качестве колбасы.

Можно ли "на глаз" определить, что колбаса содержит ММО

Определить наличие ММО визуально практически невозможно. Цвет, срез или плотность вареной колбасы не указывают на то, какое именно сырье использовал производитель. Все зависит от рецептуры и технологии производства.

Если же покупатель хочет избегать продукции с мясом механического обваловки, стоит внимательно читать состав на упаковке. Производители обязаны указывать этот ингредиент в перечне компонентов.

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