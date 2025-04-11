Пересечение границы с алкоголем — сколько можно вывезти из Украины и кому грозит тюрьма

Проверка на таможне. Фото: УНИАН

Украинцы могут пересекать государственную границу с алкоголем, но правила перевозки регулируются Таможенным кодексом и другими нормативно-правовыми актами. Из-за незнания требований ежегодно осуществляются сотни попыток нелегальной транспортировки подакцизных товаров.

Об этом рассказали специалисты издания Visit Ukraine.

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Лимиты на вывоз алкоголя

В действующем украинском законодательстве нет нормы относительно лимита на вывоз алкогольных напитков. Но важно учесть правила того государства, на территорию которого планируете въехать. К примеру, некоторые арабские страны категорически запрещают транспортировку спиртного.

Если говорим о наших соседях, то Польша разрешает ввоз таких объемов:

пиво — до 16 л;

игристое вино — до 2 л;

крепленое вино (херес, портвейн) — до 2 л;

алкоголь с долей спирта выше 22% — до 1 л;

этиловый спирт (80% и более) — до 1 л;

другой алкоголь с содержанием спирта менее 22% — до 2 л.

В случае выявления избыточного количества продукции таможенники обязаны конфисковать бутылки и наложить на нарушителя штраф в размере 50 евро за каждую изъятую единицу.

Пересекая границу со Словакией, надо следить за соблюдением таких лимитов: сильный алкоголь (от 22% спирта) — 1 л, слабые напитки (до 22%) — 2 л, вино — 4 л, игристое вино — 2 л, пиво — 16 л.

Венгрия разрешает гораздо большие объемы спиртного: водка — 10 л, алкоголь крепостью выше 22% — 20 л, вино — 90 л, игристое вино — 60 л, пиво — 110 л. Отметим, это лимиты для путешественников, пересекающих границу с территории Европейского Союза.

В Румынию можно завозить максимум 2 л вина, 16 л пива и 1 л алкоголя с долей спирта более 22%. Для Молдовы действительны ограничения на пиво — 5 л, а также вино — 2 л.

Сколько алкоголя можно ввести в Украину

Согласно статье 376 Таможенного кодекса, совершеннолетние граждане могут ввозить спиртное в ручной клади или сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей и письменного декларирования в таких количествах на одного человека:

5 л пива;

2 л вина;

1 л крепких (свыше 22%) алкогольных напитков.

Ответственность за нарушение предусмотрена статьей 201 Уголовного кодекса. Перемещение в значительном размере подакцизных товаров через границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием наказывается штрафом в размере от 340 000 до 680 000 грн. Также возможно лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Отметим, значительный размер — это общая стоимость предметов контрабанды (алкоголя), которая превышает 12 750 грн (более 750 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, украинцам могут запретить выезд за границу при наличии большого налогового долга. Речь идет о сумме более 1 млн гривен, которую не уплатили в течение 240 календарных дней. Ограничения грозят руководителям юридических лиц.

Также мы писали, что украинцев могут не пустить в Молдову без одного документа. В конце 2024 года вступили в силу новые требования для въезда автотранспорта. Теперь обязательным является наличие сертификата технического осмотра, который подтверждает исправное состояние автомобиля.