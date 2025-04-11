Перетин кордону з алкоголем — скільки можна вивезти з України та кому загрожує в’язниця

Перевірка на митниці. Фото: УНІАН

Українці можуть перетинати державний кордон із алкоголем, але правила перевезення регулюються Митним кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Через незнання вимог щороку здійснюються сотні спроб нелегального транспортування підакцизних товарів.

Про це розповіли фахівці видання Visit Ukraine.

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Ліміти на вивезення алкоголю

В чинному українському законодавстві немає норми щодо ліміту на вивезення алкогольних напоїв. Але важливо врахувати правила тієї держави, на територію якої плануєте в’їхати. До прикладу, деякі арабські країни категорично забороняють транспортування спиртного.

Якщо говоримо про наших сусідів, то Польща дозволяє ввезення таких обсягів:

пиво — до 16 л;

ігристе вино — до 2 л;

кріплене вино (херес, портвейн) — до 2 л;

алкоголь із часткою спирту понад 22% — до 1 л;

етиловий спирт (80% і більше) — до 1 л;

інший алкоголь з умістом спирту менше 22% — до 2 л.

У разі виявлення надмірної кількості продукції митники зобов’язані конфіскувати пляшки і накласти на порушника штраф у розмірі 50 євро за кожну вилучену одиницю.

Перетинаючи кордон зі Словаччиною, треба слідкувати за дотриманням таких лімітів: сильний алкоголь (від 22% спирту) — 1 л, слабкі напої (до 22%) — 2 л, вино — 4 л, ігристе вино — 2 л, пиво — 16 л.

Угорщина дозволяє набагато більші обсяги спиртного: горілка — 10 л, алкоголь міцністю вище 22% — 20 л, вино — 90 л, ігристе вино — 60 л, пиво — 110 л. Зауважимо, це ліміти для мандрівників, які перетинають кордон із території Європейського Союзу.

В Румунію можна завозити максимум 2 л вина, 16 л пива та 1 л алкоголю з часткою спирту понад 22%. Для Молдови дійсні обмеження на пиво — 5 л, а також вино — 2 л.

Скільки алкоголю можна ввести в Україну

Згідно зі статтею 376 Митного кодексу, повнолітні громадяни можуть ввозити спиртне в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та письмового декларування у таких кількостях на одну особу:

5 л пива;

2 л вина;

1 л міцних (понад 22%) алкогольних напоїв.

Відповідальність за порушення передбачена статтею 201 Кримінального кодексу. Переміщення у значному розмірі підакцизних товарів через кордон України поза митним контролем або з приховуванням карається штрафом у розмірі від 340 000 до 680 000 грн. Також можливе позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Зауважимо, значний розмір — це загальна вартість предметів контрабанди (алкоголю), яка перевищує 12 750 грн (понад 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, українцям можуть заборонити виїзд за кордон при наявності великого податкового боргу. Йдеться про суму понад 1 млн гривень, яку не сплатили протягом 240 календарних днів. Обмеження загрожують керівникам юридичних осіб.

Також ми писали, що українців можуть не пустити в Молдову без одного документа. Наприкінці 2024 року набули чинності нові вимоги для в’їзду автотранспорту. Тепер обов’язковою є наявність сертифіката технічного огляду, який підтверджує справний стан автомобіля.