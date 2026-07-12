Компенсации военнослужащим: сколько выплатят за неиспользованный отпуск

Украинский военнослужащий на задании. Фото: Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Украинским военнослужащим во время военного положения положено определенное количество дней ежегодного основного и дополнительного отпуска. Если их не удается использовать, защитники имеют право на денежную компенсацию.

За какие дни она выплачивается и в каком размере, объяснил военный адвокат Роман Лихачев, передают Новини.LIVE.

Какие отпуска компенсируются

Законодательство предусматривает компенсацию за несколько видов отпуска. К ним относятся:

ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней, если военнослужащий не использовал его полностью из-за выполнения служебных обязанностей;

дополнительный социальный отпуск для военных, воспитывающих детей или имеющих совершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Его продолжительность составляет до 10 календарных дней, а в отдельных случаях — до 17 дней. Поскольку во время военного положения такой отпуск не предоставляется, за него можно получить денежную компенсацию;

дополнительный отпуск участникам боевых действий, который составляет до 14 календарных дней в год.

Кто может получить компенсацию

Получить компенсацию можно при увольнении с военной службы. Она начисляется за все неиспользованные дни ежегодных и дополнительных отпусков, если военнослужащий не имел возможности воспользоваться ими во время прохождения службы. Таким образом, государство компенсирует неиспользованное время отдыха денежной выплатой.

Как рассчитывается сумма компенсации

При определении размера выплаты учитываются все основные составляющие денежного обеспечения военнослужащего, а именно:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты, входящие в состав денежного довольствия.

Сначала определяют среднесуточный размер денежного довольствия. Для этого общую месячную сумму делят на 30 календарных дней.

После этого применяют следующую формулу:

Сумма компенсации = среднесуточное денежное обеспечение × количество неиспользованных календарных дней отпуска.

Компенсация за неиспользованный отпуск облагается налогом на общих основаниях. Из суммы выплаты удерживаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Поэтому фактическая сумма, которую получит военнослужащий, будет меньше начисленной из-за обязательных налоговых отчислений.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о бонусах для военнослужащих за боевые результаты. Это вознаграждение выплачивается дополнительно к основному денежному довольствию. Деньги начисляются на основании отдельного приказа командира.

Также Новини.LIVE писали о банковских льготах для защитников. Военнослужащие в Украине освобождены от уплаты процентов за пользование кредитом, а также от штрафов и пени за просрочку платежей. Однако льгота не активируется автоматически.