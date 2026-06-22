Кредитная льгота для военнослужащих: как она работает и нужно ли выплачивать основную сумму кредита

Украинские военнослужащие, банковская карта в руке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине военнослужащие имеют право на ряд льгот и социальных гарантий. В частности, закон четко запрещает банкам и МФО взимать проценты и штрафы по кредитам с бойцов, удерживающих фронт. Однако льгота не всегда "активируется" автоматически.

О том, кто из военных имеет право на льготу по кредитам и как ее оформить, рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua, передают Новини.LIVE.

Как работает кредитная льгота для военных

В соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", мобилизованные, контрактники и участники боевых действий имеют право на освобождение от: ​

уплаты процентов за пользование кредитом;

штрафов и пени за просрочку платежей.

Кроме того, коллекторам запрещено взаимодействовать с военнослужащим и его семьей (речь идет о любых звонках, письмах и угрозах).

На какие кредиты распространяется льгота

Льгота распространяется на потребительские кредиты, наличные займы и лимиты по кредитным картам. В то же время она не распространяется на займы на покупку:

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жилья (в частности, недостроенного);

автомобилей (оформленных после 19.08.2022);

солнечных панелей/энергооборудования, где проценты уже компенсирует государство.

Специалист подчеркнул, что на основной долг по кредиту льгота не распространяется. То есть основная сумма кредита не списывается. Ее все равно придётся вернуть, но без каких-либо переплат, процентов и штрафов, начисленных с момента начала действия кредита.

Как "активировать" кредитную льготу

Чтобы не платить штрафы и пеню по кредиту, военнослужащему необходимо предоставить банку письменное заявление (можно через чат приложения или по электронной почте) и документы, подтверждающие факт службы. Для мобилизованных — это военный билет с отметкой или справка по форме № 5 (о прохождении службы).

Супруга/супруг военнослужащего может подать те же документы, добавив свидетельство о браке, чтобы льгота распространялась и на ее/его кредиты.

Что делать, если банк игнорирует заявление

Банк обязан произвести перерасчет и списать все незаконно начисленные проценты со дня призыва военнослужащего.

Если банк "включает дурака", или коллекторы продолжают обрывать телефон, специалист рекомендует обращаться с жалобой непосредственно в Национальный банк Украины (НБУ).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ветераны и члены семей погибших защитников имеют льготу по уплате земельного налога. Однако льгота действует не на все участки, находящиеся в собственности. На одного человека установлены четкие лимиты относительно целевого назначения земли.

Также Новини.LIVE писали, что к окладам военнослужащих добавят по 10 000 грн. Однако доплата будет осуществляться только при определенных условиях. Система выплат построена таким образом, чтобы денежное вознаграждение соответствовало реально выполненной работе.