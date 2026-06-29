Коммунальные платежи могут стать меньше: от каких услуг могут отказаться украинцы

Как отказаться от централизованного отопления в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Украинцы имеют возможность сократить свои расходы на коммунальные услуги. Больше всего сэкономить можно на отоплении, ведь именно оно, как правило, обходится дороже всего. Поэтому многие люди задумываются о том, чтобы перейти с централизованного отопления на индивидуальное. Это позволяет самостоятельно контролировать потребление тепла и расходы. Но сделать это могут не все.

О том, могут ли украинцы отказаться от централизованного отопления и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на портал "Дія".

Кто может отказаться от централизованного отопления

Если вы живете в многоквартирном доме, отключить от центрального отопления только одну квартиру не получится. Такое решение должны поддержать все совладельцы дома. Только после совместного согласия можно официально оформить отключение всего дома.

Зато владельцы частных домов могут пройти эту процедуру самостоятельно без дополнительного согласования. Подать заявление на отключение можно только после завершения отопительного сезона — до 1 сентября.

Как отключить свое жилье от централизованного отопления

Для этого нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг или орган местного самоуправления. Вместе с заявлением необходимо подать информацию о будущей системе отопления.

Если речь идет о многоквартирном доме, также понадобится протокол собрания совладельцев с решением об отключении и определением представителей, которые будут сопровождать процедуру.

Стоит помнить, что все расходы на демонтаж старой системы, технические работы и установку нового оборудования владелец жилья оплачивает самостоятельно.

Как еще можно сократить свои коммунальные расходы

Впрочем, отказ от централизованного отопления — не единственный способ экономить. Уменьшить суммы в счетах помогут теплосчетчики и терморегуляторы, которые позволяют оплачивать только фактически использованное тепло.

Семьям с невысокими доходами также стоит проверить, имеют ли они право на жилищную субсидию или другие государственные льготы. Кроме того, существенно сократить расходы помогает утепление дома и участие в программах энергоэффективности. Во многих общинах действуют программы, которые компенсируют часть расходов на:

утепление;

модернизацию инженерных систем;

установку энергосберегающего оборудования.

Также желательно регулярно проверять правильность начислений в коммунальных счетах и своевременно сообщать поставщикам услуг об изменениях в количестве зарегистрированных жильцов, если это влияет на расчет платежей.

Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых городах и селах Украины могут изменить тарифы на воду. Об этом уже сообщили отдельные водоканалы. Пока что жители еще могут высказать свои предложения или замечания относительно новых цен. Однако окончательное решение о тарифах принимают местные власти без согласования с регулятором.

Также Новини.LIVE сообщали, что для участников боевых действий в Украине действует скидка на оплату коммунальных услуг. Государство ежемесячно возмещает 75% расходов на квартплату, свет, газ, отопление, воду, вывоз мусора и другие коммунальные услуги.