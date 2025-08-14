Отдельное проживание родителей и детей — с какого возраста можно и штрафы за нарушение

Родители и дети. Фото: Pexels

В Украине родители и дети имеют законодательно установленные права/обязанности. После достижения определенного возраста физическому лицу разрешается по своему усмотрению выбирать место проживания. То есть ребенок может решить, остаться в одном доме с родителями или съехать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какого возраста можно жить отдельно от родителей.

Реклама

Читайте также:

Когда можно съехать от родителей

Согласно статье 160 Семейного кодекса, до достижения 10-летнего возраста место жительства ребенка определяется по согласию родителей. Затем необходимо совместное согласие родителей и самого ребенка.

"В случае спора место жительства физического лица в возрасте от десяти до четырнадцати лет определяется органом опеки и попечительства либо судом", — говорится в документе.

По достижению 14 лет подросток имеет право самостоятельно выбирать место жительства, если отец и мать разъехались. При определенных обстоятельствах разрешается жить с другими родственниками (например, бабушкой и дедушкой).

Как только человеку исполнится 16 лет, он может по своему усмотрению решать, где жить. Это включает возможность съехать из дома, где родители проживают вместе.

Какие наказания за нарушение

Родителей ждет административная ответственность за изгнание несовершеннолетнего из дома. Если они требуют от ребенка покинуть жилье, это могут классифицировать как необеспечение необходимых условий жизни и невыполнение обязанностей по воспитанию.

Статья 184 Кодекса об административных правонарушениях определяет такое наказание:

предупреждение;

штраф от 850 до 1 700 грн;

штраф от 1 700 до 5 100 грн — за повторно совершенные нарушения.

За изгнание ребенка из дома родителей могут обвинить в пренебрежении, оставлении без присмотра или без родительской опеки в течение определенного периода. Но имея право собственности на жилье, родственники могут выселить совершеннолетнего сына или дочь по решению суда. Например, в случае непроживания по месту регистрации долгое время или ведения аморального образа жизни.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, закон обязывает совершеннолетних детей материально поддерживать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи, при условии родства или усыновления. Обязанность не распространяется на украинцев, которых лишили родительских прав.

Также мы писали, что украинцев могут лишить родительских прав за жестокое обращение с детьми, эксплуатацию, уклонение от воспитания и содержания, неуплату алиментов и тому подобное. Даже осуждение за умышленное преступление против ребенка является основанием.