Второй год подряд — цены на нефть марки Brent закрывают 2024 год падением

Инженер контролирует работу нефтяной скважины. Фото: Freepik

Нефть продолжила свой рост в конце года. Сырье растет третий день после того, как активность заводов в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, увеличилась третий месяц подряд.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как изменились цены на нефть

Фьючерсы на Brent поднялись выше 74 долларов за баррель в Лондоне, снизив свои потери за год до 3,4%.

Экономика Китая демонстрирует признаки восстановления после ряда стимулирующих мер, хотя страна сталкивается с угрозой вступающей в должность новой торговой войны со стороны администрации Трампа.

Динамика цен на нефть марок Brent и WTI. Фото: ICE, Nymex

С октября цены на нефть остаются в узком диапазоне торгов, что ставит Brent на путь второго годового спада — хотя и меньшего, чем в прошлом — тогда как американский эталон West Texas Intermediate почти не изменился.

Ставки на рост WTI достигли четырехмесячного максимума в предпоследнюю неделю 2024 года, поскольку инвесторы готовятся к возможным турбулентностям в следующем году.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что валовой внутренний продукт страны, как ожидается, вырастет примерно на 5% по итогам 2024 года, что соответствует официальным целям. В то же время новоизбранный президент Дональд Трамп угрожает ввести тарифы против Китая, Канады и Мексики.

Рынок нефти также сталкивается с глобальным перенасыщением в 2025 году, что усложняет усилия группы ОПЕК+ под руководством Саудовской Аравии по восстановлению простаивающей добычи. Некоторые банки прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть в ближайшие два года.

С другой стороны, потенциальная эскалация конфликтов на Ближнем Востоке или полномасштабная война в Украине может оказать краткосрочную поддержку рынку нефти. Избранный Трампом советник по нацбезопасности пообещал возобновить кампанию "максимального давления" на Иран, которая существенно снизила экспорт нефти страны во время первого срока Трампа.

Напомним, нефтяные танкеры "теневого флота" России обнаружили новые точки у побережья Греции. Они тайно поставляют нефть, чтобы обойти ограничение санкций.

Также мы писали, что Турция начала переговоры между США и Россией. Для того чтобы продолжать платить "Газпромбанку" за импорт российского природного газа, страна пытается добиться снятия санкций США.