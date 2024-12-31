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Китайська економіка зміцнює нафту — яка ціна за барель Brent

31 грудня 2024 15:53
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Другий рік поспіль — ціни на нафту марки Brent закривають 2024 рік падінням
Інженер контролює роботу нафтової свердловини. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Нафта продовжила своє зростання наприкінці року. Сировина зростає третій день поспіль після того, як активність заводів у Китаї, найбільшому імпортері нафти у світі, збільшилася третій місяць поспіль.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Ф'ючерси на Brent піднялися вище 74 доларів за барель у Лондоні, зменшивши свої втрати за рік до 3,4%.

Економіка Китаю демонструє ознаки відновлення після низки стимуляційних заходів, хоча країна стикається з загрозою нової торгової війни з боку адміністрації Трампа, яка вступає на посаду.

Динамика цен на нефть марок Brent і WTI
Динаміка цін на нафту марок Brent і WTI.
Фото: ICE, Nymex

З жовтня ціни на нафту залишаються у вузькому діапазоні торгів, що ставить Brent на шлях другого поспіль річного спаду — хоча й меншого, ніж торік — тоді як американський еталон West Texas Intermediate майже не змінився.

Ставки на зростання WTI досягли чотиримісячного максимуму у передостанній тиждень 2024 року, оскільки інвестори готуються до можливих турбулентностей у наступному році.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що валовий внутрішній продукт країни, як очікується, зросте приблизно на 5% за підсумками 2024 року, що відповідає офіційним цілям. Водночас новообраний президент Дональд Трамп погрожує запровадити тарифи проти Китаю, Канади та Мексики.

Ринок нафти також стикається з глобальним перенасиченням у 2025 році, що ускладнює зусилля групи ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії з відновлення видобутку, що простоює. Деякі банки прогнозують подальше зниження цін на нафту в найближчі два роки.

З іншого боку, потенційна ескалація конфліктів на Близькому Сході або повномасштабної війни в Україні може надати короткострокову підтримку ринку нафти. Обраний Трампом радник із нацбезпеки пообіцяв відновити кампанію "максимального тиску" на Іран, яка суттєво зменшила експорт нафти країни під час першого терміну Трампа.

Нагадаємо, нафтові танкери "тіньового флоту" Росії знайшли нові точки біля узбережжя Греції. Вони таємно постачають нафту, щоб обійти обмеження санкцій.

Також ми писали, що Туреччина розпочала перемовини між США та Росією. Для того щоб продовжувати платити "Газпромбанку" за імпорт російського природного газу, країна намагається домогтися зняття санкцій США.

Китай ринок паливо нафта Brent WTI

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