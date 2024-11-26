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Російські танкери знайшли нову гарячу точку біля Греції

26 листопада 2024 09:10
Володимир Мололкін - редактор
Тіньовий флот Росії активізується — що відбувається біля узбережжя Греції
Нафтовий танкер. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Переміщення російських паливних вантажів між танкерами знайшло нові точки біля узбережжя Греції. Країна використала військово-морські навчання, щоб спробувати обмежити діяльність у цій ділянці моря.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними аналітичної компанії Vortexa, щомісяця близько 1 млн барелів дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів перекидається біля островів Лесбос і Хіос в Егейському морі. Район став популярним після того, як військово-морський флот Греції провів навчання навколо Лаконської затоки, яка раніше була найпопулярнішим місцем для практики в Європі.

Наплив російської нафти та палива на судна в Європі та навколо неї викликав занепокоєння щодо безпеки та страхування залучених суден.

Ці дії, які іноді здійснюються таємно, можуть допомогти приховати походження нафти, допомагаючи подолати санкції. Це також створює додатковий поділ між продавцями та покупцями вантажів.

Перехід з корабля на корабель продовжується поблизу Лаконської затоки, але значно меншою швидкістю після початку військово-морських навчань Греції. Маневри залишили вузьку ділянку води без пошкоджень, і саме в цьому місці вони все ще проводяться.

З травня, коли грецький флот почав свої навчання, пересадки стали регулярними біля італійського порту Аугуста. 14 листопада навчання продовжили до березня, що змусило танкери шукати альтернативні маршрути.

Розширення тіньового флоту Росії

До таких операцій залучено так званий "тіньовий флот". Його кораблі працюють в умовах міжнародних санкцій, що дозволяє Росії продовжувати експортувати значні обсяги дизельного пального та мазуту (близько 3,5 млн тонн щомісяця), використовуючи складні логістичні схеми.

За винятком Егейського моря, нафтопродукти активно переміщуються танкерами в нейтральних водах біля Африки, Туреччини та навіть Червоного моря. Таким чином, обхід санкцій набуває глобального поширення.

Нагадаємо, індійський експорт підсанкційних товарів, зокрема верстатів і мікрочипів, до Росії зріс. Це стало можливим завдяки значним запасам рупій у Росії від продажу нафти в Індію.

Також ми писали, що у Калузі безпілотники атакували нафтобазу "Роснафти". Немає жертв, але атака пошкодила кілька резервуарів.

санкції проти Росії Греція нафта Росія танкер перевезення

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