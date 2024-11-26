Теневой флот России активизируется — что происходит у побережья Греции

Нефтяной танкер. Фото: Unsplash

Перемещение российских топливных грузов между танкерами обнаружило новые точки у побережья Греции. Страна использовала военно-морские учения, чтобы попытаться ограничить деятельность на этом участке моря.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Теневой флот ведет деятельность у побережья Греции

По данным аналитической компании Vortexa, ежемесячно около 1 млн баррелей дизельного горючего, мазута и других нефтепродуктов перебрасывается у островов Лесбос и Хиос в Эгейском море. Район стал популярным после того, как военно-морской флот Греции провел учения вокруг Лаконского залива, который раньше был самым популярным местом для практики в Европе.

Наплыв российской нефти и топлива на суда в Европе и вокруг нее вызвал беспокойство по безопасности и страхованию привлеченных судов.

Эти действия, иногда совершаемые тайно, могут помочь скрыть происхождение нефти, помогая преодолеть санкции. Это также создает дополнительный раздел между продавцами и покупателями грузов.

Переход с корабля на корабль продолжается вблизи Лаконского залива, но со значительно меньшей скоростью после начала военно-морских учений Греции. Маневры оставили узкий участок воды без повреждений, и именно в этом месте они все еще производятся.

С мая, когда греческий флот начал свои учения, пересадки стали регулярными у итальянского порта Аугуста. 14 ноября учения продлили до марта, что заставило танкеры искать альтернативные маршруты.

Расширение теневого флота России

К таким операциям привлечен так называемый "теневой флот". Его корабли работают в условиях международных санкций, что позволяет России продолжать экспортировать значительные объемы дизельного топлива и мазута (около 3,5 млн тонн ежемесячно), используя сложные логистические схемы.

За исключением Эгейского моря, нефтепродукты активно перемещаются танкерами в нейтральных водах на территории Африки, Турции и даже Красного моря. Таким образом, обход санкций получает глобальное распространение.

Напомним, индийский экспорт подсанкционных товаров, в том числе станков и микрочипов, в Россию возрос. Это стало возможным благодаря значительным запасам рупий в России от продажи нефти в Индию.

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