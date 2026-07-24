Киевстар закроет доступ к некоторым тарифным планам: какие ограничения ждут абонентов

Магазин Киевстара, люди на улице с телефонами. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Популярный в Украине мобильный оператор предупредил пользователей об изменениях в условиях обслуживания. Для абонентов Киевстара с 30 июля 2026 обновят линейку тарифных планов IoT-решений для бизнеса. Новые клиенты не могут подключить некоторые пакеты услуг.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Изменения для абонентов Киевстара

Условия просмотрят для специальных мобильных тарифных планов, предназначенных для передачи данных между разумными устройствами. Пакеты услуг отличаются от обычных ограниченным наполнением (минимальное количество мегабайтов и сообщений), а также низкими ценами.

С 30 июля 2026 года станут недоступными для новых подключений такие тарифные планы:

IoT Старт;

IoT Мини;

IoT База;

IoT Про;

Модем;

Стриминг.

"Если вы пользуетесь этими тарифами или подключите их до 29 июля включительно, условия не изменятся. В то же время с 30 июля бизнес-клиенты смогут выбрать среди обновленной линейки IoT-тарифов", — предупредили корпоративных абонентов в компании.

Тарифы для устройств от Киевстара

Указанные пакеты услуг стоят от 25 до 500 грн/мес. Они включают в себя определенное количество SMS по Украине (от 25 до 100 штук), единицы трафика для передачи данных (от 25 до 5 000 штук) и мобильный интернет (300 МБ или безлимит).

Единицы трафика можно использовать на различные услуги, в том числе на доступ к интернет-сети, голосовое соединение с оборудованием или передачу информации по технологии CSD. Одна единица трафика эквивалентна 1 МБ или 1 минуте.

Новые клиенты Киевстара — юридические лица и ФЛП — могут подключить IoT Старт, IoT Мини, IoT База и IoT Про, получив скидку 50% на первый год обслуживания. Тогда цены снизятся до 12,5 грн/мес., 17,5 грн/мес., 25 грн/мес. и 50 грн/мес. соответственно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, абоненты Киевстара могут сэкономить 150 грн на тарифном плане. Это предложение доступно пользователям пакета услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий". Нужно только подключить суперсилу "Экономия" для уменьшения наполнения и снижения цены.

Также Новини.LIVE рассказывали, что клиентам lifecell предложили уникальную услугу. Они могут перенести мобильный номер в сеть с помощью функционала Дії. По состоянию на июль 2026 года только lifecell обеспечивает абонентов таким обслуживанием.