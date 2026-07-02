Карту заблокируют без предупреждения: какие операции вызывают подозрение

Мужчина с банковской картой в руках, банковская карта в кошельке. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Банковская карта может оказаться заблокированной даже у тех клиентов, которые не считают свои финансовые операции рискованными. Банки в Украине обязаны контролировать движение средств и проверять транзакции, которые могут свидетельствовать о нарушении законодательства или попытках скрыть происхождение денег.

В Ощадбанке рассказали, какие операции вызовут подозрение и могут стать основанием для блокировки карты, передают Новини.LIVE.

Какие переводы обязательно проверят

Украинское законодательство в сфере финансового мониторинга предусматривает ряд операций, которые банки обязаны проверять в обязательном порядке.

В частности, под особый контроль попадают:

денежные переводы на сумму от 400 тыс. грн;

операции на сумму от 55 тыс. грн, если они связаны с лотереями или азартными играми.

Впрочем, только размер платежа не является единственным критерием для проверки. Даже меньшие суммы могут привлечь внимание банка, если характер операций выглядит необычным или рискованным.

Почему могут заблокировать счет

Финансовые учреждения анализируют не только отдельные транзакции, но и общее поведение клиента. В случае возникновения подозрений банк может временно ограничить доступ к счету и запросить документы, подтверждающие происхождение средств.

Среди наиболее распространенных причин проверок:

Большое количество переводов. Подозрение могут вызвать десятки поступлений или пополнений в течение короткого времени, особенно если такая активность не характерна для клиента. Частое снятие почти всех полученных средств. В зоне риска оказываются счета, с которых регулярно выводится более половины всех поступлений наличными. Внезапное увеличение объемов средств. Если официальные доходы человека остаются относительно небольшими, но на счет начинают поступать значительные суммы, банк может запросить объяснения относительно источников этих средств. Нетипичные финансовые операции. Дополнительное внимание могут вызвать покупка криптовалют без предшествующей истории таких операций, а также переводы за границу без очевидных оснований и другие необычные для клиента платежи. Большое количество открытых счетов. Открытие многочисленных карт или счетов без понятной необходимости также может стать основанием для дополнительной проверки. Регулярные однотипные платежи. Особенно тщательно банки анализируют ситуации, когда одинаковые суммы систематически поступают от одних и тех же лиц или регулярно перечисляются на один и тот же счет. Операции с рисковыми странами. Под особый контроль попадают транзакции, связанные со государствами, которые считаются рисковыми юрисдикциями, а также с офшорными зонами или странами-агрессорами.

Можно ли избежать финансового мониторинга

В Ощадбанке отмечают, что разделение крупного платежа на несколько меньших переводов не гарантирует избежания проверки. Банки оценивают не только размер отдельной операции, но и общую картину движения средств.

В финансовом учреждении также предупреждают, что перечень факторов риска не ограничивается приведенными пунктами. На практике любая операция может стать предметом дополнительного анализа, если она кажется необычной или не соответствует финансовому профилю клиента.

Фактически меньше всего вопросов у банков возникает к счетам, на которые поступают исключительно официальные доходы, в частности заработная плата, и не осуществляются нетипичные финансовые операции.

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