Какую информацию "скрывают" маленькие пометки на ценниках в АТБ

На что стоит обращать внимание покупателям в супермаркетах "АТБ". Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

При покупках в супермаркетах "АТБ" стоит внимательно смотреть не только на стоимость товара, но и на то, что написано на ценнике. В противном случае у кассы покупатели могут удивиться, когда сумма в чеке окажется больше, чем они ожидали.

О том, на какую информацию на ценниках нужно обращать внимание при покупках в АТБ, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Почему стоимость некоторых товаров в "АТБ" может оказаться выше, чем ожидали покупатели

Чаще всего покупатели попадают в такую ситуацию из-за того, что цена указана не за весь товар, а только за 100 граммов. Так маркируются навальные продукты — сыр, колбаса, конфеты, орехи, мясные деликатесы и другие товары, которые продаются на развес. Если не обратить на это внимание, можно ошибочно подумать, что это стоимость всей упаковки.

Какая информация "скрыта" за специальными обозначениями на ценниках

Чтобы не переплачивать, стоит знать несколько обозначений на ценниках:

"Грн/шт" — стоимость одной единицы товара. "Грн/100 г" — цена за каждые 100 граммов продукта. Обозначение UA означает, что товар участвует в программе "Национальный кэшбэк". Если оплатить покупку банковской картой, можно получить часть потраченных средств обратно. QR-код на ценнике открывает специальное предложение в мобильном приложении. После сканирования участники программы лояльности могут купить товар ещё дешевле.

Также в нижней части ценника мелким шрифтом обычно указывают дату печати, информацию об акции (например, "Промо" или "Новинка") и внутренний код товара.

Поэтому перед тем, как положить товар в корзину, стоит потратить несколько секунд, чтобы внимательно ознакомиться с информацией на ценниках. Это поможет правильно определить его реальную стоимость, воспользоваться доступными скидками и избежать неожиданных расходов на кассе.

Ранее Новини.LIVE писали, что покупатели в АТБ иногда сталкиваются с нарушением своих прав. Например, охрана может попросить показать, что лежит в сумке или рюкзаке. Но сотрудники магазина не имеют права требовать такого досмотра.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине при расчете наличными действуют правила округления. После покупки в АТБ одна из украинок спросила, по каким правилам кассиры выдают сдачу, и поделилась этой информацией в соцсетях.