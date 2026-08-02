Какие транспортные льготы доступны людям с III группой инвалидности в августе 2026 года

Льготы на транспорт для лиц с III группой инвалидности в августе. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Поездки на общественном транспорте для людей с инвалидностью могут стать настоящим испытанием. Хотя закон предусматривает ряд льгот, на практике пассажиры нередко сталкиваются с отказами и другими трудностями. Кроме того, во многих городах действуют собственные программы поддержки, но знают о них далеко не все.

О том, какие транспортные льготы гарантируют людям с III группой инвалидности в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Могут ли люди с III группой инвалидности бесплатно ездить в городском транспорте

Согласно статье 38-1 Закона Украины "Об основах социальной защиты лиц с инвалидностью в Украине", на государственном уровне право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) имеют люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью, а также один сопровождающий человека с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью.

Для людей с III группой инвалидности такие гарантии законом не предусмотрены. Впрочем, это не означает, что льгот нет вообще. Органы местного самоуправления могут вводить дополнительную поддержку для граждан, утративших трудоспособность.

Например, в Киеве люди с III группой инвалидности имеют право бесплатно пользоваться коммунальным наземным транспортом и метро. Такие льготы действуют благодаря решению Киевского городского совета.

Имеют ли льготы на проезд в транспорте Киева люди с III группой инвалидности. Фото: Скриншот

Поэтому жителям других городов следует уточнять информацию в своей общине, ведь местные власти могут устанавливать собственные правила льготного проезда.

Какие льготы на проезд железнодорожным транспортом предоставляются людям с III группой инвалидности

В целом люди с III группой инвалидности не имеют льгот на проезд железнодорожным транспортом дальнего следования. Однако, согласно приложению 2 к Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, при определенных обстоятельствах скидку все же можно получить.

Если у вас III группа инвалидности вследствие войны или вы являетесь жертвой нацистских преследований, то при поездках на поездах "Укрзализныци" вы можете воспользоваться следующими льготами:

Один раз в год можно поехать "туда и обратно" со скидкой 50 % на стоимость билета. Бесплатный проезд в поездах внутреннего сообщения один раз в два года (поездка "туда и обратно"). С 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на билеты на внутренних рейсах без ограничения количества поездок.

Кроме того, лица с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп, а также те, кто приравнен к ним, имеют право бесплатно пользоваться пригородными электричками независимо от места проживания.

Ранее Новини.LIVE писали, что участники боевых действий имеют законное право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако на практике водители или перевозчики иногда отказывают в льготном проезде. В таких случаях стоит знать свои права и понимать, как их защитить.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры также могут бесплатно ездить на городском и пригородном общественном транспорте. Но эта льгота распространяется не на все виды перевозок. Поэтому из-за различий в правилах для коммунального транспорта, частных маршруток и междугородних рейсов между пассажирами и перевозчиками часто возникают недоразумения.