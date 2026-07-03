Новые бюджетные тарифные планы от lifecell: сколько стоят и что предлагают абонентам

Магазин lifecell и мужчина с телефоном. Фото: Google Maps, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный в Украине мобильный оператор предложил клиентам выгодные тарифные планы. Абоненты lifecell могут подключить услугу домашнего интернета из новой линейки "Инет". Кроме того, пользователи могут активировать акцию "Защищенные цены", которая предусматривает фиксацию стоимости до конца 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Условия новых тарифных планов

Линейка "Инет" предоставляет доступ к домашнему интернету со скоростью 1 Гбит/с. Он работает на базе технологий GPON, Ethernet и DOCSIS в соответствии с имеющимся покрытием по адресу. При подключении услуги мобильный оператор бесплатно предоставляет абоненту стандартный комплект оборудования.

"Запуск нового сервиса является следующим шагом в развитии lifecell как поставщика комплексных телекоммуникационных услуг и расширяет возможности пользователей подключать домашний интернет от lifecell без привязки к мобильному номеру или тарифу", — уточнили в компании.

По состоянию на начало июля подключение возможно на официальном сайте lifecell, по номеру 0 800 20 5433 и в физическом магазине оператора. В ближайшее время функцию подачи заявки планируют реализовать в мобильном приложении. В процессе оформления услуги необходимо лишь выбрать удобную дату и время визита мастера.

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Сколько стоят тарифные планы

На выбор пользователей — три пакета стоимостью от 100 до 125 грн/мес. Акционная цена действует в течение 90 дней для новых абонентов, а стандартные условия обслуживания такие:

Инет Джи — 350 грн/мес.;

Инет Дабл — 400 грн/мес.;

Инет Гиг Про — 500 грн/мес.

Новые тарифные планы от lifecell. Фото: скриншот

Кроме того, в стоимость входит один или два визита мастера в год, если возникнет необходимость настроить оборудование. Для жителей многоквартирных домов подключение домашнего интернета осуществляется без дополнительной платы.

Еще одно преимущество новой линейки тарифных планов — возможность зафиксировать цену до конца 2027 года. Если клиент lifecell закажет услугу до 30 сентября, активируется специальная акция "Защищенные цены" — мобильный оператор гарантирует неизменную стоимость обслуживания на срок более 12 месяцев.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты Киевстара могут подключить выгодную акцию "Вдвое больше". Она предполагает предоставление двойного объема гигабайтов и 200 минут на разговоры. Доплачивать за дополнительные услуги не нужно.

Также Новини.LIVE рассказывали, как абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут сэкономить деньги на услугах. Мобильная связь дешевеет для украинцев, которые перенесли номер в сеть. Плюс операторы предлагают выгодные акции своим клиентам.