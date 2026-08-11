Изменение группы инвалидности: кто может лишиться пенсионных выплат

Сотрудница ПФУ и посетитель в приемной, деньги в руках, очки на пенсионном удостоверении. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Размер и срок выплаты пенсии по инвалидности зависят от результатов оценки повседневного функционирования человека. В случае изменения группы инвалидности пенсия пересчитывается, а если человек не проходит повторную оценку в установленный срок, выплату могут приостановить. В то же время в предусмотренных случаях пенсию можно возобновить, в том числе и за предыдущий период.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передают Новини.LIVE.

Как выплачивается пенсия, если группа инвалидности изменилась

В случае установления другой группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня изменения группы.

Если же человеку установили более низкую группу инвалидности, пенсию по прежней группе продолжают выплачивать до конца месяца, в котором произошло изменение.

Если после повторной оценки человека признали здоровым, пенсия выплачивается до конца месяца, до которого ей была установлена инвалидность.

Что будет, если пропустить повторную оценку

Если человек не явился для проведения оценки или повторной оценки повседневного функционирования в установленный срок, выплату пенсии по инвалидности приостанавливают с первого числа месяца, следующего за тем, в котором должна была состояться оценка.

В то же время пропуск установленного срока не всегда означает окончательную утрату пенсии.

В каких случаях выплату могут возобновить

Если человек с инвалидностью пропустил оценку по уважительной причине, а во время следующей оценки его снова признали лицом с инвалидностью, пенсию могут возобновить.

В таком случае выплата производится за период со дня ее прекращения до дня проведения освидетельствования. Однако есть ограничение: выплату за прошедший период могут произвести не более чем за три года, если экспертная комиссия признает, что в течение этого времени у человека была инвалидность.

Если же в ходе повторной экспертизы была установлена другая группа инвалидности — выше или ниже, за весь указанный период пенсию выплачивают по прежней группе.

Что будет, если инвалидность установят снова

Если пенсию прекратили из-за восстановления здоровья или человек не получал ее из-за того, что без уважительной причины не прошел необходимую экспертизу, в случае повторного установления инвалидности ранее назначенную пенсию могут возобновить.

Это возможно, если после прекращения выплат прошло не более пяти лет. В таком случае пенсию возобновляют со дня, с которого вновь установлена инвалидность.

Если же после прекращения выплат прошло более пяти лет, прежнюю пенсию уже не возобновляют — ее будут назначать заново на общих основаниях.

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