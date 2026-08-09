Из-за долгов по алиментам могут привлечь к уголовной ответственности: что грозит

Ребенок с игрушкой, купюры гривны. Фото: Новини.LIVE, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Родителей в Украине могут привлечь к уголовной ответственности за злостную неуплату алиментов. Речь идет о применении строгого правового механизма воздействия на нарушителя, а не только о взыскании штрафа. Мы разобрались, кто рискует лишиться свободы из-за нежелания выполнять решение суда.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в случае злостной неуплаты алиментов по состоянию на август 2026 года.

Какие действия свидетельствуют о злостной неуплате

Прежде всего необходимо разобраться, чем отличается обычное наличие задолженности по алиментам от злостной неуплаты. В примечании к статье 164 Уголовного кодекса говорится, что преступление оценивается как совокупность таких основных условий:

наличие судебного решения о взыскании алиментов на содержание ребенка;

задолженность по выплате денег в размере, равном или превышающем сумму за три месяца;

умышленный характер поведения.

Под умышленным характером понимают действия, сознательно направленные на уклонение от уплаты алиментов. Это может быть сокрытие фактического места жительства, реальных доходов или имущества, а также несодействие собственному трудоустройству.

Распространенными способами уклонения от финансовой ответственности являются получение незадекларированного дохода, оформление движимого/недвижимого имущества на родственников, переезд без уведомления о новом месте жительства, систематический отказ от предложенных вакансий и др.

По отдельности указанные действия не обязательно говорят о нарушении закона, однако их совокупность является основанием для судебного разбирательства и привлечения к уголовной ответственности

Что грозит за злостную неуплату алиментов

Наказание предусмотрено статьей 164 УК Украины. В случае первого привлечения к ответственности грозят:

общественные работы от 80 до 120 часов;

или штраф от 1 700 до 3 400 грн;

или исправительные работы сроком до одного года;

или пробационный надзор сроком до двух лет;

или ограничение свободы до двух лет.

Повторное осуждение влечет за собой общественные работы от 120 до 240 часов, либо исправительные работы сроком до двух лет, либо пробационный надзор сроком от двух до трех лет, либо ограничение свободы на аналогичный срок.

Повторным считается случай, когда человека во второй раз привлекают к ответственности за злостную неуплату алиментов после отбытия наказания или погашения судимости за предыдущую задолженность. Если зафиксируют рецидив, то есть совершение нового преступления до закрытия дела, могут назначить более строгое наказание.

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