"єОселя" для военных: какие скрытые условия могут стать неприятным сюрпризом

Молодая пара с ключами от квартиры, шеврон на военной форме, новостройка. Фото: Magnific, УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Военнослужащие могут приобрести жилье в рамках государственной программы "єОселя" на льготных условиях. Для тех, кто проходит службу, предусмотрена ипотека под 3% годовых, а для ветеранов — под 7%. В то же время на практике оформление кредита может сопровождаться рядом особенностей, о которых стоит знать еще до подачи заявки.

Новини.LIVE рассказывают, кто может воспользоваться программой, какое жилье разрешено приобретать и какие нюансы чаще всего возникают при оформлении ипотеки.

Кто имеет право на льготную ипотеку

Как сообщают в Министерстве по делам ветеранов, самая низкая ставка в рамках программы "єОселя" — 3% годовых — доступна:

военнослужащим, проходящим службу по контракту;

военнослужащим, призванным во время мобилизации.

Для представителей ветеранского сообщества действует ставка 7% годовых.

Воспользоваться ею могут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших или умерших ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.

Кредит предоставляется на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом, а заявку можно подать онлайн через приложение "Дія".

Какое жилье можно приобрести

Программа позволяет приобретать как квартиры, так и частные дома — на первичном или вторичном рынке, а также инвестировать в жилье, которое еще строится.

При этом недвижимость должна соответствовать требованиям программы и не может быть расположена на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Предусмотрены также ограничения по площади:

квартира — до 115,5 кв. м;

частный дом — до 125,5 кв. м.

Как подать заявку

Подать заявку можно через приложение "Дія". Для этого необходимо:

выбрать услугу "єОселя";

заполнить электронную заявку;

после предварительного согласования выбрать банк-партнер;

предоставить банку пакет документов для оформления кредита.

Для ветеранов и членов их семей соответствующий сервис также доступен в разделе "Сервисы" → "Ветеран PRO" → "єОселя".

О каких нюансах нужно знать

Военный финансист с ником spirit.ua, который анализирует вопросы денежного обеспечения и социальных гарантий военнослужащих, рассказал в соцсети Threads, что фактические условия получения льготной ипотеки могут отличаться от того, как программу представляют официально.

В частности, он отмечает, что:

Льготная процентная ставка действует не в течение всего срока кредитования. По условиям программы ставка 3% для военных или 7% для ветеранов применяется только в течение первых десяти лет, после чего автоматически повышается до 6% или 10% в зависимости от категории заемщика. Выбор жилья ограничен. Хотя программа формально позволяет покупать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке, на практике, по словам финансиста, банки гораздо охотнее соглашаются на приобретение жилья в новостройках от отдельных застройщиков. Зато оформление кредита на уже готовое жилье часто затягивается из-за длительных проверок или заканчивается отказом. После увольнения со службы условия ипотеки меняются. Если военнослужащий увольняется со службы и на данный момент не имеет статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, он может лишиться права на льготную ставку. В таком случае кредит могут перевести на коммерческие проценты.

Отдельно финансист обратил внимание на оценку стоимости недвижимости. По его словам, банки нередко определяют оценочную стоимость жилья ниже рыночной, поэтому покупателю приходится самостоятельно покрывать разницу между реальной ценой и суммой, которую готов профинансировать банк.

По мнению финансиста, при оформлении "єОселя" военнослужащие могут столкнуться и с другими сложностями.

Среди них — отказы банков из-за внутренней оценки рисков. Если военнослужащий выполняет задачи непосредственно в районе боевых действий, финансовое учреждение может признать его доходы или риски недостаточно приемлемыми для выдачи кредита.

Кроме того, фактические расходы на старте могут оказаться значительно выше, чем ожидается. Помимо первоначального взноса заемщику придется оплатить нотариальные услуги, страхование, открытие счетов и другие сопутствующие платежи. В итоге общая сумма собственных средств, необходимых для оформления ипотеки, по оценке финансиста, иногда достигает 40–45% стоимости жилья.

Еще одной распространенной проблемой он называет сроки действия документов. Из-за выполнения боевых задач военнослужащие не всегда могут оперативно получить необходимые справки или выписки. Пока идет их оформление, отдельные документы могут утратить силу, из-за чего процедуру приходится проходить заново.

Подводя итог, военный финансист отмечает, что, несмотря на важность государственной программы, ее практическая реализация, по его мнению, сопряжена с рядом ограничений и бюрократических процедур, которые могут существенно затруднить получение льготной ипотеки именно для тех военнослужащих, на поддержку которых она в первую очередь рассчитана.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят изменить правила предоставления льгот ветеранам. Авторы инициативы предлагают прописать в законе, что нехватка средств в бюджете не может быть причиной для отмены или сокращения социальных гарантий.

Также Новини.LIVE писали, сколько нужно работать, чтобы накопить на первый взнос по программе "єОселя". Например, жителю Киева, чтобы купить жилье в кредит, нужно отложить около 383 тыс. грн. Во Львове стартовый взнос намного больше.