Устроить пышную свадьбу – что заставляет молодоженов тратить миллионы

Муж и жена. Фото: Pexels

Во многих странах мира свадьба сопровождается большими финансовыми затратами. Нужно найти деньги на банкет, музыку, фотографов, одежду, украшения и тому подобное. Прихоти молодоженов или их родителей всегда "влетают в копеечку" и могут привести к кредитным долгам. Грандиозный праздник традиционно требует значительных вложений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему люди тратят миллионы на свадьбу.

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Брачный рынок в Украине

Наши граждане привыкли праздновать с размахом, приглашая на свадьбу десятки или сотни гостей. С одной стороны, это часть исторического кода украинцев, связанного с гостеприимством, щедростью и любовью к развлечениям. С другой — за последние 5 лет количество пышных событий сократилось в разы (сначала повлияла пандемия коронавируса, а потом полномасштабная война).

Молодое поколение менее склонно к организации грандиозных вечеринок. Они ратуют за минимализм и экономию, кто-то максимум расписывается и зовет ближайших родственников/друзей в ресторан, даже не бронируя отдельный зал. То есть происходит планомерная переоценка ценностей, учитывая реалии современной Украины.

Если говорить о причинах, то мы спросили у ChatGPT, почему украинцы любят устраивать грандиозные свадьбы с празднованием в течение нескольких дней. Вот что ответил искусственный интеллект:

украинцы часто стремятся сделать свадьбу масштабной и затратной, дабы продемонстрировать семейное благосостояние, гостеприимство и щедрость;

большое влияние имели традиции, особенно в селах, где ритуалы, танцы, застолья, пение и обряды требовали серьезной подготовки/ресурсов;

богато обставленный стол для гостей подчеркивает желание хозяев сделать праздник незабываемым;

в некоторых семьях грандиозный праздник был и является способом продемонстрировать социальный статус, уровень благосостояния, успех;

наличие широкого круга родственников, друзей, коллег и т.д. заставляет украинцев организовывать большие застолья, чтобы никого не обидеть;

количество гостей иногда компенсирует расходы на праздник благодаря подаркам и денежным презентам молодоженам;

новоиспеченные муж и жена стремятся прожить "идеальный день", чтобы вспоминать его в будущем;

социальные сети и яркие картинки пышных современных банкетов влияют на желание украинцев повторить их для демонстрации широкой аудитории (другими словами, похвастаться).

И хотя причины понятны и во многих случаях оправданы, возникает логичный вопрос: неужели один день праздника компенсирует потраченные нервы и деньги?

Как делают свадьбу за границей

Соединенные Штаты Америки

Иностранный брачный рынок отличается от украинского. Прежде всего — размером инвестиций. Согласно отчету компании Jefferies, свадебный бизнес в США стоит около 70 млрд долларов. Среднестатистическая семья тратила на событие ориентировочно 33 000 долларов (по состоянию на 2024 год). В некоторых штатах сумма гораздо больше: Нью-Джерси — 55 000 долларов, Нью-Йорк — 49 000 долларов.

Средняя стоимость свадьбы в разных штатах Америки. Фото: Forbes

Индия

В Индии вообще не знают, что такое бюджетная свадьба. Именно эта страна имеет самый дорогой брачный рынок в мире — 130 млрд долларов. Традиции заставляют молодоженов приглашать сотни гостей, покупать дорогую одежду, угощать деликатесами в лучших ресторанах… И неважно, насколько семья финансово благополучна.

Не удивительно, что часто в Индии берут кредиты именно на свадебные нужды. По данным ресурса WeddingWire, 80% населения вынуждены обращаться за денежной поддержкой в банк, когда заходит речь о браке. Ибо невозможно отказаться от пышного размаха: это культурный код, прочно укоренившийся в каждом гражданине Индии.

Вспомним лишь самую масштабную свадьбу 2024 года, когда поженились дети двух состоятельных семей. Анант Амбани, младший сын владельца бизнес-империи, и Радхика Мерчант, дочь фармацевтических магнатов, олицетворяют стремление всех индийцев продемонстрировать собственный статус. Их семьи потратили 600 млн долларов, чтобы весь мир узнал о богатстве новоиспеченных родственников.

Южная Корея

Там также привыкли тратить миллионы на свадьбы, но не из-за желания или традиций (хотя эти причины иногда присутствуют), а для социального подкрепления собственного финансового положения. Менталитет корейцев заставляет их всю жизнь работать на создание идеальной репутации, поскольку общественное мнение и давление способны за любой недостаток уничтожить достояние человека.

Чем дороже брачная церемония, тем выше находятся родители молодоженов (ибо они обычно все оплачивают) в социальном рейтинге. Невозможно устроить свадьбу, не пригласив коллег, дальних родственников или людей, с которыми в будущем хочется иметь хорошие отношения.

Конечно, размах требует финансовых вложений. А жизнь в Южной Корее недешевая. По данным сервиса Statista, средняя стоимость брачной церемонии составляет 297,5 млн вон. В долларах это примерно 218 тысяч. Однако сумма включает жилье для молодоженов, которое часто дарят родители: оно обходится в 243 млн вон. Так что остается еще 47,2 млн вон (35 000 долларов) для организации праздника.

Напомним, мировые миллиардеры продолжают богатеть из года в год. Украинцы также находятся в рейтингах самых богатых людей, но далеко позади лидеров, в частности Илона Маска. Значительным успехом может похвастаться олигарх Ринат Ахметов, который увеличил собственный капитал в 2024 году.

Также мы писали, что перед праздниками украинцы традиционно тратят больше денег. monobank показал статистику покупок клиентов, благодаря чему выяснилось, что граждане избавляются примерно от 5% годового объема собственных средств перед Новым годом.