Влаштувати пишне весілля – що змушує молодят витрачати мільйони

Чоловік і дружина. Фото: Pexels

В багатьох країнах світу весілля супроводжується великими фінансовими витратами. Потрібно знайти гроші на банкет, музику, фотографів, одяг, прикраси тощо. Забаганки молодят або їх батьків завжди "влітають у копієчку" та можуть призвести до кредитних боргів. Грандіозне свято традиційно вимагає значних вкладень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому люди витрачають мільйони на весілля.

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Шлюбний ринок в Україні

Наші громадяни звикли святкувати з розмахом, запрошуючи на весілля десятки або сотні гостей. З одного боку, це частина історичного коду українців, пов’язаного з гостинністю, щедрістю і любов’ю до розваг. З іншого — за останні 5 років кількість пишних дійств скоротилася в рази (спочатку вплинула пандемія коронавірусу, а потім повномасштабна війна).

Молоде покоління менш схильне до організації грандіозних вечірок. Вони ратують за мінімалізм та економію, хтось максимум розписується і кличе найближчих родичів/друзів у ресторан, навіть не бронюючи окремий зал. Тобто відбувається планомірна переоцінка цінностей з огляду на реалії сучасної України.

Якщо говорити про причини, то ми запитали в ChatGPT, чому українці люблять влаштовувати грандіозні весілля зі святкуванням протягом кількох днів. Ось що відповів штучний інтелект:

українці часто прагнуть зробити весілля масштабним і витратним, аби продемонструвати родинний добробут, гостинність і щедрість;

великий вплив мали традиції, особливо в селах, де ритуали, танці, застілля, співи та обряди вимагали серйозної підготовки/ресурсів;

багато обставлений стіл для гостей підкреслює бажання господарів зробити свято незабутнім;

в деяких родинах грандіозне дійство було і є способом продемонструвати соціальний статус, рівень добробуту, успіх;

наявність широкого кола родичів, друзів, колег тощо змушує українців організовувати великі застілля, аби нікого не образити;

кількість гостей інколи компенсує витрати на свято завдяки подарункам і грошовим презентам молодятам;

новоспечені чоловік і дружина прагнуть прожити "ідеальний день", аби згадувати його в майбутньому;

соціальні мережі та яскраві картинки пишних сучасних банкетів впливають на бажання українців повторити їх для демонстрації широкій аудиторії (іншими словами, похвалитися).

І хоча причини зрозумілі та в багатьох випадках виправдані, виникає логічне запитання: невже один день свята компенсує потрачені нерви та кошти?

Як роблять весілля за кордоном

Сполучені Штати Америки

Іноземний шлюбний ринок відрізняється від українського. Насамперед — за розміром інвестицій. Згідно зі звітом компанії Jefferies, весільний бізнес в США коштує близько 70 млрд доларів. Середньостатистична родина витрачала на подію орієнтовно 33 000 доларів (станом на 2024 рік). В деяких штатам сума набагато більша: Нью-Джерсі — 55 000 доларів, Нью-Йорк — 49 000 доларів.

Середня вартість весілля в різних штатах Америки. Фото: Forbes

Індія

В Індії взагалі не знають, що таке бюджетне весілля. Саме ця країна має найдорожчий шлюбний ринок у світі — 130 млрд доларів. Традиції змушують молодят запрошувати сотні гостей, купувати дорогий одяг, частувати делікатесами в найкращих ресторанах… І неважливо, наскільки сім’я фінансово благополучна.

Тож не дивно, що часто в Індії беруть кредити саме на весільні потреби. За даними ресурсу WeddingWire, 80% населення змушені звертатися за грошовою підтримкою в банк, коли заходить мова про шлюб. Бо неможливо відмовитися від пишного розмаху: це культурний код, міцно вкорінений у кожному громадянині Індії.

Згадаймо лише наймасштабніше весілля 2024 року, коли одружилися діти двох заможних родин. Анант Амбані, молодший син власника бізнес-імперії, та Радхіка Мерчант, донька фармацевтичних магнатів, уособлюють прагнення всіх індійців продемонструвати власний статус. Їхні сім’ї витратили 600 млн доларів, аби весь світ дізнався про багатство новоспечених родичів.

Південна Корея

Там також звикли витрачати мільйони на весілля, але не через бажання чи традиції (хоча ці причини інколи присутні), а для соціального підкріплення власного фінансового становища. Менталітет корейців змушує їх все життя працювати на створення ідеальної репутації, оскільки суспільна думка і тиск громадськості здатні за будь-який недолік знищити надбання людини.

Чим дорожча шлюбна церемонія, тим вище перебувають батьки молодят (бо вони зазвичай все оплачують) в соціальному рейтингу. Неможливо влаштувати весілля, не запросивши колег, далеких родичів або людей, з якими в майбутньому хочеться мати хороші стосунки.

Звісно, розмах потребує фінансових вкладень. А життя в Південній Кореї недешеве. За даними сервісу Statista, середня вартість шлюбної церемонії становить 297,5 млн вон. У доларах це приблизно 218 тисяч. Проте сума включає житло для молодят, яке часто дарують батьки: воно обходиться у 243 млн вон. Отже залишається ще 47,2 млн вон (35 000 доларів) для організації свята.

Нагадаємо, світові мільярдери продовжують багатіти з року в рік. Українці також перебувають у рейтингах найзаможніших людей, але далеко позаду лідерів, зокрема Ілона Маска. Значним успіхом може похвалитися олігарх Рінат Ахметов, який збільшив власний капітал у 2024 році.

Також ми писали, що перед святами українці традиційно витрачають більше грошей. monobank показав статистику покупок клієнтів, завдяки чому з’ясувалося, що громадяни позбуваються приблизно 5% річного обсягу власних коштів перед Новим роком.