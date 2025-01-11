Влаштувати пишне весілля – що змушує молодят витрачати мільйони

Ідеальний день у житті — чому люди витрачають мільйони на весілля
В багатьох країнах світу весілля супроводжується великими фінансовими витратами. Потрібно знайти гроші на банкет, музику, фотографів, одяг, прикраси тощо. Забаганки молодят або їх батьків завжди "влітають у копієчку" та можуть призвести до кредитних боргів. Грандіозне свято традиційно вимагає значних вкладень.
Сайт Новини.LIVE розповідає, чому люди витрачають мільйони на весілля.
Шлюбний ринок в Україні
Наші громадяни звикли святкувати з розмахом, запрошуючи на весілля десятки або сотні гостей. З одного боку, це частина історичного коду українців, пов’язаного з гостинністю, щедрістю і любов’ю до розваг. З іншого — за останні 5 років кількість пишних дійств скоротилася в рази (спочатку вплинула пандемія коронавірусу, а потім повномасштабна війна).
Молоде покоління менш схильне до організації грандіозних вечірок. Вони ратують за мінімалізм та економію, хтось максимум розписується і кличе найближчих родичів/друзів у ресторан, навіть не бронюючи окремий зал. Тобто відбувається планомірна переоцінка цінностей з огляду на реалії сучасної України.
Якщо говорити про причини, то ми запитали в ChatGPT, чому українці люблять влаштовувати грандіозні весілля зі святкуванням протягом кількох днів. Ось що відповів штучний інтелект:
- українці часто прагнуть зробити весілля масштабним і витратним, аби продемонструвати родинний добробут, гостинність і щедрість;
- великий вплив мали традиції, особливо в селах, де ритуали, танці, застілля, співи та обряди вимагали серйозної підготовки/ресурсів;
- багато обставлений стіл для гостей підкреслює бажання господарів зробити свято незабутнім;
- в деяких родинах грандіозне дійство було і є способом продемонструвати соціальний статус, рівень добробуту, успіх;
- наявність широкого кола родичів, друзів, колег тощо змушує українців організовувати великі застілля, аби нікого не образити;
- кількість гостей інколи компенсує витрати на свято завдяки подарункам і грошовим презентам молодятам;
- новоспечені чоловік і дружина прагнуть прожити "ідеальний день", аби згадувати його в майбутньому;
- соціальні мережі та яскраві картинки пишних сучасних банкетів впливають на бажання українців повторити їх для демонстрації широкій аудиторії (іншими словами, похвалитися).
І хоча причини зрозумілі та в багатьох випадках виправдані, виникає логічне запитання: невже один день свята компенсує потрачені нерви та кошти?
Як роблять весілля за кордоном
- Сполучені Штати Америки
Іноземний шлюбний ринок відрізняється від українського. Насамперед — за розміром інвестицій. Згідно зі звітом компанії Jefferies, весільний бізнес в США коштує близько 70 млрд доларів. Середньостатистична родина витрачала на подію орієнтовно 33 000 доларів (станом на 2024 рік). В деяких штатам сума набагато більша: Нью-Джерсі — 55 000 доларів, Нью-Йорк — 49 000 доларів.
- Індія
В Індії взагалі не знають, що таке бюджетне весілля. Саме ця країна має найдорожчий шлюбний ринок у світі — 130 млрд доларів. Традиції змушують молодят запрошувати сотні гостей, купувати дорогий одяг, частувати делікатесами в найкращих ресторанах… І неважливо, наскільки сім’я фінансово благополучна.
Тож не дивно, що часто в Індії беруть кредити саме на весільні потреби. За даними ресурсу WeddingWire, 80% населення змушені звертатися за грошовою підтримкою в банк, коли заходить мова про шлюб. Бо неможливо відмовитися від пишного розмаху: це культурний код, міцно вкорінений у кожному громадянині Індії.
Згадаймо лише наймасштабніше весілля 2024 року, коли одружилися діти двох заможних родин. Анант Амбані, молодший син власника бізнес-імперії, та Радхіка Мерчант, донька фармацевтичних магнатів, уособлюють прагнення всіх індійців продемонструвати власний статус. Їхні сім’ї витратили 600 млн доларів, аби весь світ дізнався про багатство новоспечених родичів.
@chrisappletonhair
What an experience….. #ambaniwedding♬ original sound - Chrisappleton1
- Південна Корея
Там також звикли витрачати мільйони на весілля, але не через бажання чи традиції (хоча ці причини інколи присутні), а для соціального підкріплення власного фінансового становища. Менталітет корейців змушує їх все життя працювати на створення ідеальної репутації, оскільки суспільна думка і тиск громадськості здатні за будь-який недолік знищити надбання людини.
Чим дорожча шлюбна церемонія, тим вище перебувають батьки молодят (бо вони зазвичай все оплачують) в соціальному рейтингу. Неможливо влаштувати весілля, не запросивши колег, далеких родичів або людей, з якими в майбутньому хочеться мати хороші стосунки.
@chere_in_korea
Yesterday we went to a wedding in South Korea. Look how beautiful the venue is! #koreanwedding #weddinginkorea #wedding #weddingvenue #koreanweddingculture #koreanbride #korealife #dayinmylife #dayinmylifevlog #koreadaily #koreandayinmylife #interestingkorea #americaninkorea #foreignerinkorea #internationalcouple #koreanvsamerican♬ Wedding Background Music - Memusic
Звісно, розмах потребує фінансових вкладень. А життя в Південній Кореї недешеве. За даними сервісу Statista, середня вартість шлюбної церемонії становить 297,5 млн вон. У доларах це приблизно 218 тисяч. Проте сума включає житло для молодят, яке часто дарують батьки: воно обходиться у 243 млн вон. Отже залишається ще 47,2 млн вон (35 000 доларів) для організації свята.
Нагадаємо, світові мільярдери продовжують багатіти з року в рік. Українці також перебувають у рейтингах найзаможніших людей, але далеко позаду лідерів, зокрема Ілона Маска. Значним успіхом може похвалитися олігарх Рінат Ахметов, який збільшив власний капітал у 2024 році.
Також ми писали, що перед святами українці традиційно витрачають більше грошей. monobank показав статистику покупок клієнтів, завдяки чому з’ясувалося, що громадяни позбуваються приблизно 5% річного обсягу власних коштів перед Новим роком.
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