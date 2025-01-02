Цены на газ в Европе резко растут — что происходит в начале 2025 года

Газовщик на газовой подстанции. Фото: УНИАН

На старте 2025 года цены на газ в Европе сначала показали значительный рост, достигнув самых высоких уровней с октября 2023 года. Однако этот рост быстро снизился. Причиной стала потеря ключевого маршрута поставок через Украину и морозные погодные условия на севере региона.

Об этом сообщает Bloomberg.

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1 января российский газ перестал поступать через Украину, поскольку истек срок действия транзитного контракта между двумя странами, и новое соглашение заключено не было. Для многих центральноевропейских стран это стало значимой проблемой, ведь этот маршрут долгое время оставался основным источником снабжения.

Несмотря на ожидания трейдеров по поводу потери российских потоков, внимание рынка сейчас приковано к тому, как это повлияет на запасы газа, которые в Европе снижаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Важную роль играет также сжиженный природный газ (СПГ), в том числе из США и России. В 2024 году Россия стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу после США. Однако для стран, не имеющих доступа к морю, стоимость транспортировки, регазификации и последующего транзита делает СПГ более дорогим вариантом. К примеру, в Словакии дополнительные расходы на импорт газа с запада оценивают в 177 млн евро.

В конце декабря 2024 года фьючерсы на газ для поставок в феврале в Нидерланды поднялись на 4,3%, а уже 1 января цены выросли еще на 1,9%, достигнув 49,83 евро за мегаватт-час. 31 декабря фьючерсы превысили 50 евро в ожидании прекращения потоков.

Напомним, цены на сжиженный природный газ (СПГ) могут возрасти. Дело в том, что остановка по Украине транзита российского газа может создать дополнительную конкуренцию между Европой и Азией.

Также мы писали, что эксперт рассказал о трудностях, возникающих в результате остановки транзита российского газа. Около 85% доходов поступало от транзита России, но теперь придется покрывать все украинским компаниям.