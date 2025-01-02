Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Як зупинка транзиту газу через Україну вплинула на ціни в Європі arrow

Як зупинка транзиту газу через Україну вплинула на ціни в Європі

2 січня 2025 15:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на газ в Європі різко зростають — що відбувається на початку 2025 року
Газовик на газовій підстанції. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На старті 2025 року ціни на газ у Європі спершу показали значне зростання, досягнувши найвищих рівнів із жовтня 2023 року. Проте це зростання швидко зменшилося. Причиною стала втрата ключового маршруту постачання через Україну та морозні погодні умови на півночі регіону.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Україна зупинила транзит російського газу

1 січня російський газ перестав надходити через Україну, оскільки закінчився термін дії транзитного контракту між двома країнами, і нову угоду укладено не було. Для багатьох центральноєвропейських країн це стало значною проблемою, адже цей маршрут довгий час залишався основним джерелом постачання.

Попри очікування трейдерів щодо втрати російських потоків, увага ринку зараз прикута до того, як це вплине на запаси газу, які в Європі знижуються найшвидшими темпами з 2021 року.

Важливу роль відіграє також зріджений природний газ (СПГ), зокрема з США та Росії. У 2024 році Росія стала другим найбільшим постачальником СПГ до Європи після США. Проте для країн, які не мають доступу до моря, вартість транспортування, регазифікації та подальшого транзиту робить СПГ дорожчим варіантом. Наприклад, у Словаччині додаткові витрати на імпорт газу із заходу оцінюють у 177 млн євро.

Наприкінці грудня 2024 року ф'ючерси на газ для постачання в лютому в Нідерланди піднялися на 4,3%, а вже 1 січня ціни зросли на ще 1,9%, досягнувши 49,83 євро за мегават-годину. 31 грудня ф'ючерси перевищили 50 євро в очікуванні припинення потоків.

Нагадаємо, ціни на зріджений природний газ (ЗПГ) можуть зрости. Річ у тому, що зупинка Україною транзиту російського газу може створити додаткову конкуренцію між Європою та Азією.

Також ми писали, що експерт розповів про труднощі, які виникнуть внаслідок зупинки транзиту російського газу. Близько 85% доходів надходило від транзиту Росії, але тепер доведеться покривати все українським компаніям.

ціни на газ Україна Європа газ Росія транзит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

13:31 Одну з вулиць Одеси перекрили до весни — яку саме

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

13:31 Одну з вулиць Одеси перекрили до весни — яку саме

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року