Ціни на газ в Європі різко зростають — що відбувається на початку 2025 року

Газовик на газовій підстанції. Фото: УНІАН

На старті 2025 року ціни на газ у Європі спершу показали значне зростання, досягнувши найвищих рівнів із жовтня 2023 року. Проте це зростання швидко зменшилося. Причиною стала втрата ключового маршруту постачання через Україну та морозні погодні умови на півночі регіону.

Про це повідомляє Bloomberg.

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1 січня російський газ перестав надходити через Україну, оскільки закінчився термін дії транзитного контракту між двома країнами, і нову угоду укладено не було. Для багатьох центральноєвропейських країн це стало значною проблемою, адже цей маршрут довгий час залишався основним джерелом постачання.

Попри очікування трейдерів щодо втрати російських потоків, увага ринку зараз прикута до того, як це вплине на запаси газу, які в Європі знижуються найшвидшими темпами з 2021 року.

Важливу роль відіграє також зріджений природний газ (СПГ), зокрема з США та Росії. У 2024 році Росія стала другим найбільшим постачальником СПГ до Європи після США. Проте для країн, які не мають доступу до моря, вартість транспортування, регазифікації та подальшого транзиту робить СПГ дорожчим варіантом. Наприклад, у Словаччині додаткові витрати на імпорт газу із заходу оцінюють у 177 млн євро.

Наприкінці грудня 2024 року ф'ючерси на газ для постачання в лютому в Нідерланди піднялися на 4,3%, а вже 1 січня ціни зросли на ще 1,9%, досягнувши 49,83 євро за мегават-годину. 31 грудня ф'ючерси перевищили 50 євро в очікуванні припинення потоків.

Нагадаємо, ціни на зріджений природний газ (ЗПГ) можуть зрости. Річ у тому, що зупинка Україною транзиту російського газу може створити додаткову конкуренцію між Європою та Азією.

Також ми писали, що експерт розповів про труднощі, які виникнуть внаслідок зупинки транзиту російського газу. Близько 85% доходів надходило від транзиту Росії, але тепер доведеться покривати все українським компаніям.