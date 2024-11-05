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Как определяется группа инвалидности и суммы выплат в 2024 году

5 ноября 2024 18:08
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Группы инвалидности – классификация и размер выплат в 2024 году
Выплаты для граждан с инвалидностью. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Социальная защита лиц с инвалидностью в Украине – важная часть государственной поддержки, которая обеспечивает равные права и возможности для всех граждан. Людям с инвалидностью доступен широкий спектр поддержки, включая пенсионное обеспечение, государственную помощь, компенсации, льготы и реабилитационные услуги.

О том, как классифицируются группы инвалидности и какие выплаты предусмотрены в 2024 году, пояснили на сайте Золотоношского горрайонного суда.

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Льготы предоставляются украинцам на основании удостоверения, подтверждающего статус инвалидности. Согласно законодательству Украины, лица с инвалидностью имеют право на социальную помощь, равнозначную прожиточному минимуму. Лица с инвалидностью классифицируются по пяти основным категориям:

  • нарушение зрения (слепые и слабовидящие);
  • интеллектуальные нарушения и психические расстройства;
  • нарушение слуха (лица с глухотой и слабослышащие люди);
  • заболевания внутренних органов (диабет, астма, онкология и т.п.);
  • физические нарушения, включая ограничения опорно-двигательного аппарата.

Какие бывают группы инвалидности

Для взрослых в зависимости от степени нарушения здоровья лицам определяют одну из трех групп инвалидности:

  • I группа — лица, полностью утратившие трудоспособность и нуждающиеся в постоянном надзоре;
  • II группа – способны к самообслуживанию, но не могут работать в стандартных условиях;
  • III группа – могут работать в облегченных условиях.

Дети с инвалидностью обычно нуждаются в постоянном уходе и надзоре, поэтому им определяют только одну группу инвалидности, распределенную на два подразделения ("А" или "Б" в соответствии со степенью нарушения здоровья). Законными представителями детей с инвалидностью могут быть:

  • родители;
  • усыновители;
  • приемные родители;
  • опекуны или попечители;
  • воспитатели или патронатные воспитатели.

Какие выплаты получают граждане с инвалидностью в 2024 году

В 2024 году выплаты для лиц с инвалидностью в Украине зависят от страхового стажа и возраста, в котором была установлена инвалидность. Минимальный страховой стаж для назначения пенсий варьируется от 1 до 15 лет. Минимальный размер выплат для лиц с инвалидностью в 2024 составляет:

  1. И группа инвалидности – 2 760 грн.
  2. II и III группы инвалидности (неработающие) – 2 520 грн.
  3. II и III группы инвалидности (работающие) – 2 093 грн.

Социальное пособие для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью в 2024 году составляет:

  • I группа инвалидности – 2 361 грн (100% прожиточного минимума для нетрудоспособных);
  • II группа инвалидности – 1 888,8 грн (80% прожиточного минимума);
  • III группа инвалидности – 1 416,6 грн (60% прожиточного минимума);
  • Дети с инвалидностью до 18 лет – 1 652,7 грн (70% прожиточного минимума).

Также предусмотрены доплаты по уходу для нуждающихся. В 2024 году размер таких надбавок составляет:

  1. Лица с инвалидностью с детства I группы, подгруппа А – 4 722 грн (200% прожиточного минимума).
  2. Лица с инвалидностью с детства I группы, подгруппа Б – 2 361 грн (100% прожиточного минимума).
  3. Одинокие лица с инвалидностью II или III группы, нуждающиеся в постоянном уходе – 1 770,75 грн (75% прожиточного минимума).
  4. Дети с инвалидностью до 6 лет, подгруппа А – 5 126 грн (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).
  5. Остальные дети с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 1 281,5 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).
  6. Дети с инвалидностью от 6 до 18 лет, подгруппа А – 6 392 грн (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).
  7. Другие дети с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 1 598 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).

Если лицо с инвалидностью имеет право на одинаковую льготу в соответствии с рядом нормативных документов, ему предоставляется возможность выбрать один из вариантов его получения.

Человек с инвалидностью может отказаться от определенного вида социальной поддержки, если он не удовлетворяет его потребности, и вместо этого получить денежную компенсацию от государства за стоимость этой услуги.

Ранее мы писали, что украинские пенсионеры могут рассчитывать на всевозможные виды поддержки от государства. В целом для пожилых людей существует шесть основных видов льгот.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью в Украине имеют право на социальные преимущества. Для получения льгот им необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус инвалида или документ, дающий право на этот вид помощи.

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