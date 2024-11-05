Группы инвалидности – классификация и размер выплат в 2024 году

Выплаты для граждан с инвалидностью. Фото: Pixabay

Социальная защита лиц с инвалидностью в Украине – важная часть государственной поддержки, которая обеспечивает равные права и возможности для всех граждан. Людям с инвалидностью доступен широкий спектр поддержки, включая пенсионное обеспечение, государственную помощь, компенсации, льготы и реабилитационные услуги.

О том, как классифицируются группы инвалидности и какие выплаты предусмотрены в 2024 году, пояснили на сайте Золотоношского горрайонного суда.

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Льготы предоставляются украинцам на основании удостоверения, подтверждающего статус инвалидности. Согласно законодательству Украины, лица с инвалидностью имеют право на социальную помощь, равнозначную прожиточному минимуму. Лица с инвалидностью классифицируются по пяти основным категориям:

нарушение зрения (слепые и слабовидящие);

интеллектуальные нарушения и психические расстройства;

нарушение слуха (лица с глухотой и слабослышащие люди);

заболевания внутренних органов (диабет, астма, онкология и т.п.);

физические нарушения, включая ограничения опорно-двигательного аппарата.

Какие бывают группы инвалидности

Для взрослых в зависимости от степени нарушения здоровья лицам определяют одну из трех групп инвалидности:

I группа — лица, полностью утратившие трудоспособность и нуждающиеся в постоянном надзоре;

II группа – способны к самообслуживанию, но не могут работать в стандартных условиях;

III группа – могут работать в облегченных условиях.

Дети с инвалидностью обычно нуждаются в постоянном уходе и надзоре, поэтому им определяют только одну группу инвалидности, распределенную на два подразделения ("А" или "Б" в соответствии со степенью нарушения здоровья). Законными представителями детей с инвалидностью могут быть:

родители;

усыновители;

приемные родители;

опекуны или попечители;

воспитатели или патронатные воспитатели.

Какие выплаты получают граждане с инвалидностью в 2024 году

В 2024 году выплаты для лиц с инвалидностью в Украине зависят от страхового стажа и возраста, в котором была установлена инвалидность. Минимальный страховой стаж для назначения пенсий варьируется от 1 до 15 лет. Минимальный размер выплат для лиц с инвалидностью в 2024 составляет:

И группа инвалидности – 2 760 грн. II и III группы инвалидности (неработающие) – 2 520 грн. II и III группы инвалидности (работающие) – 2 093 грн.

Социальное пособие для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью в 2024 году составляет:

I группа инвалидности – 2 361 грн (100% прожиточного минимума для нетрудоспособных);

II группа инвалидности – 1 888,8 грн (80% прожиточного минимума);

III группа инвалидности – 1 416,6 грн (60% прожиточного минимума);

Дети с инвалидностью до 18 лет – 1 652,7 грн (70% прожиточного минимума).

Также предусмотрены доплаты по уходу для нуждающихся. В 2024 году размер таких надбавок составляет:

Лица с инвалидностью с детства I группы, подгруппа А – 4 722 грн (200% прожиточного минимума). Лица с инвалидностью с детства I группы, подгруппа Б – 2 361 грн (100% прожиточного минимума). Одинокие лица с инвалидностью II или III группы, нуждающиеся в постоянном уходе – 1 770,75 грн (75% прожиточного минимума). Дети с инвалидностью до 6 лет, подгруппа А – 5 126 грн (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Остальные дети с инвалидностью в возрасте до 6 лет – 1 281,5 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Дети с инвалидностью от 6 до 18 лет, подгруппа А – 6 392 грн (200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста). Другие дети с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет – 1 598 грн (50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста).

Если лицо с инвалидностью имеет право на одинаковую льготу в соответствии с рядом нормативных документов, ему предоставляется возможность выбрать один из вариантов его получения.

Человек с инвалидностью может отказаться от определенного вида социальной поддержки, если он не удовлетворяет его потребности, и вместо этого получить денежную компенсацию от государства за стоимость этой услуги.

Ранее мы писали, что украинские пенсионеры могут рассчитывать на всевозможные виды поддержки от государства. В целом для пожилых людей существует шесть основных видов льгот.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью в Украине имеют право на социальные преимущества. Для получения льгот им необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус инвалида или документ, дающий право на этот вид помощи.