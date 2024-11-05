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Як визначається група інвалідності та суми виплат у 2024 році

5 листопада 2024 18:08
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Групи інвалідності — класифікація та розмір виплат у 2024 році
Виплати для громадян з інвалідністю. Фото: Pixabay
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Соціальний захист осіб з інвалідністю в Україні є важливою частиною державної підтримки, яка забезпечує рівні права та можливості для всіх громадян. Людям з інвалідністю доступний широкий спектр підтримки, зокрема пенсійне забезпечення, державна допомога, компенсації, пільги та реабілітаційні послуги.

Про те, як класифікуються групи інвалідності та які виплати передбачені у 2024 році, пояснили на сайті Золотоніського міськрайонного суду.

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Пільги надаються українцям на підставі посвідчення, що підтверджує статус інвалідності. Відповідно до законодавства України, особи з інвалідністю мають право на соціальну допомогу, рівнозначну прожитковому мінімуму. Особи з інвалідністю класифікуються за п’ятьма основними категоріями:

  • порушення зору (сліпі та слабозорі);
  • інтелектуальні порушення та психічні розлади;
  • порушення слуху (особи з глухотою та люди, що слабо чують);
  • захворювання внутрішніх органів (діабет, астма, онкологія тощо);
  • фізичні порушення, включно з обмеженнями опорно-рухового апарату.

Які бувають групи інвалідності

Для дорослих, залежно від ступеня порушення здоров'я, особам визначають одну з трьох груп інвалідності:

  • I група — особи, що повністю втратили працездатність і потребують постійного нагляду;
  • II група — здатні до самообслуговування, але не можуть працювати в стандартних умовах;
  • III група — можуть працювати в полегшених умовах.

Діти з інвалідністю зазвичай потребують постійного догляду та нагляду, тому їм визначають лише одну групу інвалідності, розподілену на два підрозділи ("А" або "Б" відповідно до ступеня порушення здоров'я). Законними представниками дітей з інвалідністю можуть бути:

  • батьки;
  • усиновителі;
  • прийомні батьки;
  • опікуни чи піклувальники;
  • вихователі або патронатні вихователі.

Які виплати отримують громадяни з інвалідністю у 2024 році

У 2024 році виплати для осіб з інвалідністю в Україні залежать від страхового стажу та віку, в якому було встановлено інвалідність. Мінімальний страховий стаж для призначення пенсій варіюється від 1 до 15 років. Мінімальний розмір виплат для осіб з інвалідністю у 2024 рік складає:

  1. І група інвалідності — 2 760 грн.
  2. II та III групи інвалідності (непрацюючі) — 2 520 грн.
  3. II та III групи інвалідності (працюючі) — 2 093 грн.

Соціальна допомога для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю у 2024 році становить:

  • І група інвалідності — 2 361 грн (100% прожиткового мінімуму для непрацездатних);
  • II група інвалідності — 1 888,8 грн (80% прожиткового мінімуму);
  • III група інвалідності — 1 416,6 грн (60% прожиткового мінімуму);
  • Діти з інвалідністю до 18 років — 1 652,7 грн (70% прожиткового мінімуму).

Також передбачені доплати на догляд для тих, хто цього потребує. У 2024 році розмір таких надбавок становить:

  1. Особи з інвалідністю з дитинства І групи, підгрупа А — 4 722 грн (200% прожиткового мінімуму).
  2. Особи з інвалідністю з дитинства І групи, підгрупа Б — 2 361 грн (100% прожиткового мінімуму).
  3. Самотні особи з інвалідністю II або III групи, які потребують постійного догляду — 1 770,75 грн (75% прожиткового мінімуму).
  4. Діти з інвалідністю віком до 6 років, підгрупа А — 5 126 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).
  5. Інші діти з інвалідністю віком до 6 років — 1 281,5 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).
  6. Діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років, підгрупа А — 6 392 грн (200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).
  7. Інші діти з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 1 598 грн (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку).

Якщо особа з інвалідністю має право на однакову пільгу відповідно до кількох нормативних документів, їй надається можливість обрати один із варіантів для її отримання.

Людина з інвалідністю також може відмовитися від певного виду соціальної підтримки, якщо він не задовольняє її потреби, та замість цього отримати грошову компенсацію від держави за вартість цієї послуги.

Раніше ми писали, що українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітні види підтримки від держави. Загалом для осіб похилого віку існує шість основних видів пільг. 

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю в Україні мають право на певні соціальні переваги. Для отримання пільг їм необхідно мати посвідчення, яке підтверджує статус інваліда, або документ, що дає право на цей вид допомоги.
 

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