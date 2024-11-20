Тренды 2025 года от The Economist — чего ожидать в новом году

Обложка журнала The World Ahead 2025. Фото: The Economist

Заместитель главного редактора издания The Economist и редактор журнала The World Ahead, Том Стендейдж, имеет традицию. Ежегодно он публикует тренды нового года, на которые следует обратить внимание.

Тренды Тома Стейдейджа на 2025 год опубликовало издание The Economist.

Читайте также:

Политический курс Америки

Победа Дональда Трампа в президентских выборах в США имеет глубокие последствия как для страны, так и всего мира. Под вопрос ставится устойчивость международных союзов из-за политики "Америка превыше всего". Геополитическая ситуация может обостриться из-за изменений в сфере иммиграции, обороны, экономики и торговли. Все это будет способствовать распространению ядерного оружия и эскалации напряженности.

Новые лидеры — новые ожидания

Мир, а именно избиратели, ожидают результатов после масштабных избирательных изменений в США, Великобритании, Индии, Южной Африке и других странах. В случае невыполнения обязательств существует риск массовых протестов из-за правительственных коалиций, новых альянсов и обещанных реформ.

Глобальная дестабилизация

Трамп может побуждать Украину к соглашению с Россией и развязать руки Израиля в конфликте с Ливаном и Газой. Образование проблем со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи, известных как "квартал хаоса", и большее региональное вмешательство, как это было в Судане после кризиса, приведет к более трансакционной позиции Америки и скептицизма в отношении иностранных запутываний. С другой стороны, непонятно, будет ли Америка противостоять Китаю в конфликте из-за Тайваня или в Южнокитайском море.

Экономические трения с Китаем

Торговля станет главной ареной американо-китайского противостояния. Включая союзников США, ожидается усиление протекционизма и тарифов. Китайские компании будут вынуждены искать новые рынки, что повлияет на глобальные экономические тенденции.

Бум чистых технологий

Лидером по производству солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей стал Китай. Глобальному понижению вредных выбросов в атмосферу может помочь экспорт этих технологий.

Новые экономические вызовы

Центральные банкиры богатых стран мира отметили победу над инфляцией. Экономики на Западе сейчас сталкиваются с новым вызовом: снизить дефицит путем увеличения налогов, сокращения расходов или ускорения роста. Большинству, возможно, тоже придется увеличить бюджеты на оборону. Приближается трудный экономический выбор. Трампа усугубит ситуацию в Соединенных Штатах, поскольку высокие импортные пошлины могут помешать росту и снова разжечь инфляцию.

Возрастные вызовы для лидеров

Старший президент в истории США открывает дискуссию о возрастных ограничениях для политиков. Между тем Китай активно ищет экономические возможности в стареющем мире, а Ближний Восток сталкивается с ростом молодежной безработицы, которая угрожает стабильности.

Перспективы искусственного интеллекта

В истории бизнеса это самая большая азартная авантюра. Сейчас на центры обработки данных для ИИ тратится более 1 трлн. долларов, а компании до сих пор не знают, как его использовать, а показатели внедрения низкие. Пока остается неизвестным, потеряют ли инвесторы нервы, или докажет ИИ свою ценность.

Международная мобильность под давлением

Перемещение людей и товаров по всему миру сталкивается с неустанными растущими проблемами. Европа вводит новые пограничные проверки, а ее шенгенская система без границ изнашивается. Конфликт рушит глобальную авиацию. Ожидается, что негативная реакция на "чрезмерный туризм" уменьшится в 2025 году, но во многих городах от Амстердама до Венеции останутся ограничения.

Сюрпризы года

2024 год научил людей новому опыту — ожидать можно что угодно. Что неправдоподобного может произойти в 2025 году? Возможно, разрушительная солнечная буря или откроют потерянные древние тексты, а может даже еще одна глобальная пандемия.

Напомним, каждый желающий может сыграть в игру, похожую на Minecraft, в которой каждый аспект полностью создан искусственным интеллектом. Когда вы приближаетесь или отворачиваете камеру, удаленные пейзажи изменяют формы и размеры, что делает игру немного сюрреалистической.

Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение в стране. Это предполагается для реализации программ массовой депортации.