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Ядерное оружие, Трамп и ИИ — что ждет мир в 2025 году

20 ноября 2024 15:16
Владимир Мололкин - редактор
Тренды 2025 года от The Economist — чего ожидать в новом году
Обложка журнала The World Ahead 2025. Фото: The Economist
Владимир Мололкин - редактор

Заместитель главного редактора издания The Economist и редактор журнала The World Ahead, Том Стендейдж, имеет традицию. Ежегодно он публикует тренды нового года, на которые следует обратить внимание.

Тренды Тома Стейдейджа на 2025 год опубликовало издание The Economist.

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Политический курс Америки

Победа Дональда Трампа в президентских выборах в США имеет глубокие последствия как для страны, так и всего мира. Под вопрос ставится устойчивость международных союзов из-за политики "Америка превыше всего". Геополитическая ситуация может обостриться из-за изменений в сфере иммиграции, обороны, экономики и торговли. Все это будет способствовать распространению ядерного оружия и эскалации напряженности.

Новые лидеры — новые ожидания

Мир, а именно избиратели, ожидают результатов после масштабных избирательных изменений в США, Великобритании, Индии, Южной Африке и других странах. В случае невыполнения обязательств существует риск массовых протестов из-за правительственных коалиций, новых альянсов и обещанных реформ.

Глобальная дестабилизация

Трамп может побуждать Украину к соглашению с Россией и развязать руки Израиля в конфликте с Ливаном и Газой. Образование проблем со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи, известных как "квартал хаоса", и большее региональное вмешательство, как это было в Судане после кризиса, приведет к более трансакционной позиции Америки и скептицизма в отношении иностранных запутываний. С другой стороны, непонятно, будет ли Америка противостоять Китаю в конфликте из-за Тайваня или в Южнокитайском море.

Экономические трения с Китаем

Торговля станет главной ареной американо-китайского противостояния. Включая союзников США, ожидается усиление протекционизма и тарифов. Китайские компании будут вынуждены искать новые рынки, что повлияет на глобальные экономические тенденции.

Бум чистых технологий

Лидером по производству солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей стал Китай. Глобальному понижению вредных выбросов в атмосферу может помочь экспорт этих технологий.

Новые экономические вызовы

Центральные банкиры богатых стран мира отметили победу над инфляцией. Экономики на Западе сейчас сталкиваются с новым вызовом: снизить дефицит путем увеличения налогов, сокращения расходов или ускорения роста. Большинству, возможно, тоже придется увеличить бюджеты на оборону. Приближается трудный экономический выбор. Трампа усугубит ситуацию в Соединенных Штатах, поскольку высокие импортные пошлины могут помешать росту и снова разжечь инфляцию.

Возрастные вызовы для лидеров

Старший президент в истории США открывает дискуссию о возрастных ограничениях для политиков. Между тем Китай активно ищет экономические возможности в стареющем мире, а Ближний Восток сталкивается с ростом молодежной безработицы, которая угрожает стабильности.

Перспективы искусственного интеллекта

В истории бизнеса это самая большая азартная авантюра. Сейчас на центры обработки данных для ИИ тратится более 1 трлн. долларов, а компании до сих пор не знают, как его использовать, а показатели внедрения низкие. Пока остается неизвестным, потеряют ли инвесторы нервы, или докажет ИИ свою ценность.

Международная мобильность под давлением

Перемещение людей и товаров по всему миру сталкивается с неустанными растущими проблемами. Европа вводит новые пограничные проверки, а ее шенгенская система без границ изнашивается. Конфликт рушит глобальную авиацию. Ожидается, что негативная реакция на "чрезмерный туризм" уменьшится в 2025 году, но во многих городах от Амстердама до Венеции останутся ограничения.

Сюрпризы года

2024 год научил людей новому опыту — ожидать можно что угодно. Что неправдоподобного может произойти в 2025 году? Возможно, разрушительная солнечная буря или откроют потерянные древние тексты, а может даже еще одна глобальная пандемия.

Напомним, каждый желающий может сыграть в игру, похожую на Minecraft, в которой каждый аспект полностью создан искусственным интеллектом. Когда вы приближаетесь или отворачиваете камеру, удаленные пейзажи изменяют формы и размеры, что делает игру немного сюрреалистической.

Также мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение в стране. Это предполагается для реализации программ массовой депортации.

Дональд Трамп искусственный интеллект тренды прогнозы экология 2025 год

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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