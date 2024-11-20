Тренди 2025 року від The Economist — чого очікувати в новому році

Обкладинка журналу The World Ahead 2025. Фото: The Economist

Заступник головного редактора видання The Economist та редактор журналу The World Ahead Том Стендейдж має традицію. Щороку він публікує тренди нового року, на які варто звернути увагу.

Тренди Тома Стейдейджа на 2025 рік опублікувало видання The Economist.

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Політичний курс Америки

Перемога Дональда Трампа у президентських виборах в США має глибокі наслідки як для країни, так і для всього світу. Під сумнів ставиться стійкість міжнародних союзів через політику "Америка понад усе". Геополітична ситуація може загостритися через зміни у сфері імміграції, оборони, економіки та торгівлі. Все це сприятиме й поширенню ядерної зброї та ескалації напруженості.

Нові лідери — нові очікування

Світ, а саме виборці, перебувають в очікуванні результатів після масштабних виборчих змін у США, Великій Британії, Індії, Південній Африці та інших країнах. У разі невиконання зобов’язань існує ризик масових протестів через урядові коаліції, нові альянси та обіцяні реформи.

Глобальна дестабілізація

Трамп може спонукати Україну до угоди з Росією та розв’язати Ізраїлю руки у конфлікті з Ліваном і Газою. Утворення проблем з боку Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, відомих як "квартал хаосу", і більше регіонального втручання, як це було в Судані після кризи, призведе до більш трансакційної позиції Америки та скептицизму щодо іноземних заплутувань. З іншого боку, незрозуміло, чи буде Америка протистояти Китаю в конфлікті через Тайвань або в Південнокитайському морі.

Економічні тертя з Китаєм

Торгівля стане головною ареною американо-китайського протистояння. Включно для союзників США очікується посилення протекціонізму та тарифів. Китайські компанії будуть змушені шукати нові ринки, що вплине на глобальні економічні тенденції.

Бум чистих технологій

Лідером у виробництві сонячних панелей, акумуляторів та електромобілів став Китай. Глобальному зниженню шкідливих викидів в атмосферу може допомогти експорт цих технологій.

Нові економічні виклики

Центральні банкіри багатих країн світу відзначили перемогу над інфляцією. Економіки на Заході зараз стикаються з новим викликом: зменшити дефіцит шляхом збільшення податків, скорочення витрат або прискорення зростання. Більшості, можливо, також доведеться збільшити бюджети на оборону. Наближається важкий економічний вибір. Політика Трампа погіршить ситуацію в Сполучених Штатах, оскільки високі імпортні мита можуть перешкодити зростанню та знову розпалити інфляцію.

Вікові виклики для лідерів

Найстарший президент в історії США відкриває дискусію про вікові обмеження для політиків. Тим часом Китай активно шукає економічні можливості у світі, що старіє, а Близький Схід стикається зі зростанням молодіжного безробіття, яке загрожує стабільності.

Перспективи штучного інтелекту

В історії бізнесу це найбільша азартна авантюра. Зараз на центри обробки даних для ШІ витрачається понад 1 трлн доларів, а компанії досі не знають, як його використовувати, а показники впровадження низькі. Поки залишається невідомим, чи втратять інвестори нерви, або чи доведе ШІ свою цінність.

Міжнародна мобільність під тиском

Переміщення людей і товарів по всьому світу стикається з проблемами, що не перестають зростати. Європа запроваджує нові прикордонні перевірки, а її Шенгенська система без кордонів зношується. Конфлікт руйнує глобальну авіацію. Очікується, що негативна реакція на "надмірний туризм" зменшиться у 2025 році, але у багатьох містах від Амстердама до Венеції залишаться впроваджені обмеження.

Несподіванки року

2024 рік навчив людей нового досвіду — очікувати можна будь-що. Що неправдоподібного може статися у 2025 році? Можливо, руйнівна сонячна буря або відкриють загублені стародавні тексти, а може, навіть ще одна глобальна пандемія.

Нагадаємо, кожен, хто хоче, може зіграти в гру, схожу на Minecraft, в якій кожен аспект повністю створений штучним інтелектом. Коли ви наближаєтеся або відвертаєте камеру, віддалені пейзажі змінюють форми та розміри, що робить гру трохи сюрреалістичною.

Також ми писали, що новообраний президент США Дональд Трамп може оголосити надзвичайний стан у країні. Це передбачається для реалізації програм масової депортації.