Обновленные лимиты на переводы с карты на карту – что изменится с 1 февраля

Банковская карта. Фото: Pexels

С 1 февраля 2025 года украинцев ждут обновления в лимитах на исходящие банковские переводы. Не имея документально подтвержденных источников доходов, клиенты финансовых учреждений не смогут отправлять другим физическим лицам более 50 000-150 000 грн в месяц. Сумма зависит от группы риска, которую установит банк.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится 1 февраля и как украинцам не попасть под ограничения.

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Еще в октябре 2024 года заработали ограничения на P2P-переводы: владельцы банковских карт не могут переводить на счета других физических лиц более 150 000 грн в месяц. Впоследствии НБУ совместно с различными финансовыми учреждениями подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Согласно тексту документа, 1 февраля начнут действовать обновленные лимиты на денежные отправления, которые будут зависеть от уровня риска:

высокий риск — максимум 50 000 грн в месяц;

средний и низкий риск — максимум 150 000 грн в месяц;

Летом верхний предел планируют снизить до 100 000 грн. Причем ограничения будут касаться не только P2P-операций (переводов с карты на карту), но и транзакций по реквизитам IBAN, что не было предусмотрено в предыдущем решении НБУ.

Регулятор уточнил, что нововведение коснется не всех украинцев, а лишь граждан без подтвержденных источников дохода (таких, по словам главы Нацбанка Андрея Пышного в Facebook, не более 1%). Плюс не стоит волноваться владельцам зарплатных и депозитных счетов, а также волонтерам. Все доходы на карты являются легальными, поэтому низкий порог лимита им не установят.

При необходимости можно будет предоставить документы о законности происхождения средств. Для граждан, которые получают "белую" зарплату, ведут хозяйственную деятельность без сокрытия доходов, платят налоги в бюджет и т.д., вообще ничего не изменится с 1 февраля.

Ограничения ввели для борьбы с теневой экономикой и дропами (людьми, которые продают банковские счета посторонним лицам, а те используют для отмывания денег или иной противоправной деятельности). Желательно избегать сомнительных транзакций, чтобы не обратить на себя внимание финансового мониторинга.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, лимиты на банковские переводы будут касаться исключительно людей с неподтвержденными источниками доходов. Большие зарплатные накопления не будут вызывать вопросов, даже в случае превышения 400 000 грн на карте. Ведь сумма имеет легальное происхождение — работодателя.

Также мы писали, какие суммы разрешено переводить физическим лицам ежемесячно. По состоянию на январь 2025 года речь идет о 150 000 грн. Но ограничения не касаются счетов волонтеров, если они соответствуют установленным критериям. Пока что нет лимитов на операции по реквизитам IBAN.