Оновлені ліміти на перекази з картки на картку – що зміниться з 1 лютого

Банківська карта. Фото: Pexels

З 1 лютого 2025 року українців чекають оновлення у лімітах на вихідні банківські перекази. Не маючи документально підтверджених джерел доходів, клієнти фінансових установ не зможуть відправляти іншим фізичним особам понад 50 000-150 000 грн на місяць. Сума залежить від групи ризику, яку встановить банк.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться 1 лютого та як українцям не потрапити під обмеження.

Читайте також:

Нові ліміти на карткові перекази

Ще в жовтні 2024 року запрацювали обмеження на P2P-перекази: власники банківських карт не можуть переказувати на рахунки інших фізичних осіб понад 150 000 грн на місяць. Згодом НБУ спільно з різними фінансовими установами підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Згідно з текстом документу, 1 лютого почнуть діяти оновлені ліміти на грошові відправлення, які залежатимуть від рівня ризику:

високий ризик — максимум 50 000 грн на місяць;

середній та низький ризик — максимум 150 000 грн на місяць.

Влітку верхню межу планують знизити до 100 000 грн. Причому обмеження стосуватимуться не лише P2P-операцій (переказів з картки на картку), але й транзакцій за реквізитами IBAN, що не було передбачено в попередньому рішенні НБУ.

Регулятор уточнив, що нововведення торкнеться не всіх українців, а лише громадян без підтверджених джерел доходу (таких, за словами очільника Нацбанку Андрія Пишного у Facebook, не більше 1%). Плюс не варто хвилюватися власникам зарплатних і депозитних рахунків, а також волонтерам. Усі доходи на картки є легальними, отже низький поріг ліміту їм не встановлять.

За необхідності можна буде надати документи про законність походження коштів. Для громадян, які отримують "білу" зарплату, ведуть господарську діяльність без приховування доходів, сплачують податки в бюджет тощо, взагалі нічого не зміниться з 1 лютого.

Обмеження запровадили для боротьби з тіньовою економікою і дропами (людьми, які продають банківські рахунки стороннім особам, а ті використовують для відмивання коштів чи іншої протиправної діяльності). Бажано уникати сумнівних транзакцій, аби не звернути на себе увагу фінансового моніторингу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ліміти на банківські перекази стосуватимуться виключно людей з непідтвердженими джерелами доходів. Великі зарплатні накопичення не викликатимуть питань, навіть у разі перевищення 400 000 грн на картці. Адже сума має легальне походження — роботодавця.

Також ми писали, які суми дозволено переказувати фізичним особам щомісяця. Станом на січень 2025 року йдеться про 150 000 грн. Але обмеження не торкаються рахунків волонтерів, якщо вони відповідають встановленим критеріям. Поки що немає лімітів на операції за реквізитами IBAN.