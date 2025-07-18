Курс доллара в Украине по индексу Биг-Мака — сколько должна стоить валюта в 2025

Доллары в руках. Фото: Pexels

Ежегодно издание Economist публикует рейтинг переоцененных и недооцененных валют, используя так называемый "индекс Биг-Мака". По состоянию на июль 2025 года курс доллара в Украине считают переоцененным почти в 2 раза.

Об этом говорится на сайте Economist.

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Что говорит индекс Биг-Мака

Издание ранжирует мировые валюты с 1986 года, дабы неофициально их сравнивать. Взяв за стандарт стоимость бургера из McDonald's в Соединенных Штатах Америки, авторы рассчитывают, насколько официальный курс отличается от "реального".

Возникает вопрос, почему именно блюдо из McDonald's? Во-первых, состав стандартного Биг-Мака является своеобразным аналогом потребительской корзины с основными продуктами питания. Во-вторых, рецепт не меняется в разных странах, что позволяет проводить точные сравнения.

Собственно, в июле 2025 года украинская гривна поднялась с шестого места на восьмое с конца рейтинга. Биг-Мак у нас стоит 132 гривны (3,16 долл.), в США — 6,01 долларов (около 250 грн). Это означает, что национальная валюта Украины недооценена на 47,5% по сравнению с актуальным обменным курсом — 41,86 грн/долл.

Курс гривны недооценен на 47,5%. Фото: скриншот

По индексу Биг-Мака американский доллар должен стоить всего 21,96 грн/долл., тогда будет достигнут паритет покупательной способности — когда за одинаковую сумму можно купить аналогичный набор товаров/услуг в разных странах. "Соседями" гривны в рейтинге недооцененных валют стали денежные единицы Вьетнама (-51,6%), Египта (-57,9%), Индии (-56,2%) и др.

Стоит ли покупать доллары и евро в июле

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что долговременная стабилизация курса доллара скоро завершится, а евро начнет дешеветь. То есть ситуация на валютном рынке изменится.

"Если уж решили в чем-то держать деньги, то желательно выбрать доллар или евро. Потому что скоро падение доллара остановится, а курс евро пойдет на спад. Однако с покупкой евро стоит подождать несколько месяцев", — подчеркнул эксперт.

Зато президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что июль является благоприятным периодом для приобретения американской валюты. По состоянию на 18 июля 2025 года официальный курс гривны к доллару находится на уровне 41,86 грн/долл.

"Покупать надо всегда на низкой цене. Когда валюта растет — ее покупать не стоит. Если мы говорим об иностранной валюте как инструменте сбережений, то сейчас можно покупать доллар", — констатировал банкир.

Украинцам также рекомендуют обратить внимание на альтернативные инструменты сбережения, например, банковские депозиты или облигации внутренних государственных займов. ОВГЗ являются более надежными плюс они предусматривают неплохие процентные ставки для приумножения денег.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для расчетов не принимают сильно изношенные купюры иностранной валюты. Такие деньги украинцам придется отдать на инкассо или выбросить. Плюс не удастся использовать фальшивую наличность, ее конфискуют сразу в обменнике или банке.

Также мы писали, что валюту не стоит хранить в легкодоступных местах дома. Рекомендуется избегать шкафов с одеждой и постельным бельем, книг, ящиков. Места с повышенной влажностью — тоже плохой вариант, поскольку там идеальные условия для распространения плесени.