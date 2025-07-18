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Головна Економіка Гривня та індекс Біг-Маку — що не так з курсом долара в Україні

Гривня та індекс Біг-Маку — що не так з курсом долара в Україні

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 17:12
Курс долара в Україні за індексом Біг-Маку — скільки має коштувати валюта у 2025
Долари в руках. Фото: Pexels

Щороку видання Economist публікує рейтинг переоцінених і недооцінених валют, використовуючи так званий "індекс Біг-Маку". Станом на липень 2025 року курс долара в Україні вважають переоціненим майже у 2 рази.

Про це йдеться на сайті Economist.

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Що каже індекс Біг-Маку

Видання ранжує світові валюти з 1986 року, аби неофіційно їх порівнювати. Взявши за стандарт вартість бургера з McDonald's у Сполучених Штатах Америки, автори розраховують, наскільки офіційний курс відрізняється від "реального".

Постає питання, чому саме страва з McDonald's? По-перше, склад стандартного Біг-Маку є своєрідним аналогом споживчого кошика з основними продуктами харчування. По-друге, рецепт не змінюється в різних країнах, що дозволяє проводити точні порівняння.

Власне, у липні 2025 року українська гривня піднялася з шостого місця на восьме з кінця рейтингу. Біг-Мак у нас коштує 132 гривні (3,16 дол.), у США — 6,01 доларів (близько 250 грн). Це означає, що національна валюта України недооцінена на 47,5% порівняно з актуальним обмінним курсом — 41,86 грн/дол.

Гривня та індекс Біг-Маку — що не так з курсом долара в Україні - фото 1
Курс гривні недооцінений на 47,5%. Фото: скриншот

За індексом Біг-Маку американський долар повинен коштувати лише 21,96 грн/дол., тоді буде досягнуто паритет купівельної спроможності — коли за однакову суму можна купити аналогічний набір товарів/послуг у різних країнах. "Сусідами" гривні в рейтингу недооцінених валют стали грошові одиниці В'єтнаму (-51,6%), Єгипту (-57,9%), Індії (-56,2%) тощо.

Чи варто купувати долари і євро в липні

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус розповів в коментарі редакції Новини.LIVE, що довготривала стабілізація курсу долара скоро завершиться, а євро почне дешевшати. Тобто ситуація на валютному ринку зміниться.

"Якщо вже вирішили в чомусь тримати гроші, то бажано обрати долар або євро. Бо скоро падіння долара зупиниться, а курс євро піде на спад. Однак з купівлею євро варто почекати кілька місяців", — наголосив експерт.

Натомість президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зауважив, що липень є сприятливим періодом для придбання американської валюти. Станом на 18 липня 2025 року офіційний курс гривні до долара перебуває на рівні 41,86 грн/дол.

"Купувати треба завжди на низькій ціні. Коли валюта росте — її купувати не варто. Якщо ми говоримо про іноземну валюту як інструмент заощаджень, то зараз можна купувати долар", — констатував банкір.

Українцям також рекомендують звернути увагу на альтернативні інструменти заощадження, наприклад, банківські депозити чи облігації внутрішніх державних позик. ОВДП є більш надійними плюс вони передбачають непогані відсоткові ставки для примноження коштів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для розрахунків не приймають сильно зношені купюри іноземної валюти. Такі гроші українцям доведеться віддати на інкасо або викинути. Плюс не вдасться використати фальшиву готівку, її конфіскують одразу в обміннику чи банку.

Також ми писали, що валюту не варто зберігати в легкодоступних місцях вдома. Рекомендується уникати шаф із одягом і постільною білизною, книг, шухляд. Місця з підвищеною вологою — теж поганий варіант, оскільки там ідеальні умови для поширення цвілі.

гривня курс долара гроші індекс БігМака валюта
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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