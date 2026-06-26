Гражданство по упрощенной процедуре: где изменили правила для украинцев

Паспорт гражданина Украины. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы смогут претендовать на быстрое гражданство Украины, находясь в Республике Молдова. Кабинет Министров принял решение о включении соседнего государства в список стран, на которые распространяется механизм оформления паспорта в упрощенном порядке. Ведь в Молдове проживает большая украинская община.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал.

Изменения для украинцев в Молдове

Получить паспорт гражданина Украины, проживая в Молдове, станет проще. Актуальные правила предусматривают сдачу экзамена по знанию языка, Конституции и истории Украины. Однако для этого необходимо находиться в Украине лично.

"Работаем над возможностью дистанционного сдачи экзаменов. Также должны урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий", — отметила глава правительства Юлия Свириденко.

Как известно, в Молдове живет большое украинское общество, поэтому введение новых правил было закономерным шагом. Ведь людям необходимо предоставлять простой и понятный доступ к процедуре оформления паспорта, дабы количество заявителей на гражданство росло.

Упрощенное гражданство для иностранцев

В Украине действует постановление Кабинета Министров № 589, предусматривающее упрощенную процедуру обретения украинского гражданства для иностранцев. Список так называемых "дружественных" государств включает 33 страны, среди которых:

Великобритания;

Франция;

Испания;

Германия;

Чехия;

Канада;

США;

Италия;

Словения;

Швейцария и т.д.

Украинцы тоже могут приобретать второе гражданство без административной ответственности, если речь идет о паспорте государства, включенного в перечень "дружественных". Иными словами, не придется отказываться от украинского гражданства, как было раньше, или скрывать наличие другого паспорта.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может претендовать на гражданство Польши за три года. Ускоренная процедура действует для украинцев, которые легально проживают на территории государства со сталым побытом или разрешением на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую минимальную сумму необходимо предъявить на украинской границе. Иностранцы должны подтвердить платежеспособность, дабы получить разрешение на въезд. Объем наличных денег зависит от запланированного срока пребывания.