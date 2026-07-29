График пенсионных выплат в августе: кто первым получит деньги

Как будут выплачивать пенсии украинцам в августе. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Пенсионный фонд Украины ежемесячно выплачивает пенсии в соответствии с установленным графиком. Однако отдельным категориям граждан средства перечисляются раньше. Поэтому интересно узнать, кто получит выплаты первым и когда ожидать пенсию в августе.

О том, кому в первую очередь перечислят пенсию в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто получит пенсию раньше других в августе

Согласно действующим правилам, в первую очередь пенсии начисляются:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью, полученной в результате войны;

гражданам, имеющим особые заслуги перед государством;

членам семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Обычно эти пенсионеры получают свои выплаты до 10 числа каждого месяца.

Когда ожидать пенсионных выплат в августе

Для остальных пенсионеров всё останется без изменений. Пенсии будут поступать в период с 4 по 25 августа. Дата зачисления средств для каждого человека определяется индивидуально. Деньги можно получить через банк или в отделении "Укрпочты".

Как узнать, когда выплатят пенсию в августе

Если вы хотите узнать, когда именно поступит пенсия, это можно сделать несколькими способами:

позвонить на горячую линию ПФУ;

обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда;

войти в личный кабинет на электронном портале Пенсионного фонда.

Каждый пенсионер сам решает, как ему удобнее получать выплаты — на банковский счет или через "Укрпочту". Если выбран вариант с почтой, деньги можно забрать в отделении или заказать их доставку на дом.

Люди с инвалидностью I группы, а также те, кто нуждается в постоянной посторонней помощи, могут оформить доставку пенсии по месту жительства. Для этого необходимо подать соответствующее письменное заявление.

Кроме того, закон позволяет получать пенсию через доверенное лицо. Если доверенность оформлена на срок более одного года, пенсионер должен ежегодно подтверждать, что и в дальнейшем желает получать выплаты через своего представителя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после смерти мужа или жены часть украинцев может заменить свою пенсию на выплаты в связи с потерей кормильца. Новая сумма может превышать прежнюю пенсию, но право на такой переход есть не у всех.

Также Новини.LIVE сообщали, что отдельные пенсионеры могут получить единовременную выплату от Пенсионного фонда. Это не новая государственная помощь, а средства, которые не были выплачены вовремя из-за задержки перерасчета пенсии или оформления документов. В таком случае всю задолженность выплачивают одним платежом.