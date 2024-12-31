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Главные нововведения 2025 — к чему готовиться украинцам

31 декабря 2024 06:05
Елизавета Супивская - редактор
Нововведение 2025 – что изменится для украинцев и к чему готовиться
Украинцы гуляют по улице. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Грядущий 2025 год принесет украинцам немало нововведений. Они касаются уплаты налогов, усиления финансового мониторинга, удорожания "автогражданки" для водителей, введения новых акцизов на топливо и т.д. Не исключено, что в течение года появятся другие важные изменения, которые коснутся большинства наших граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных изменениях для украинцев в 2025 году.

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Лимиты на карточные переводы

В декабре 2024 года украинские банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Согласно документу, финучреждения будут использовать риск-ориентированный подход и делить клиентов на категории. От этого зависит, сколько денег физические лица смогут переводить на карты и по реквизитам IBAN в течение месяца:

  • высокий уровень риска — до 50 000 грн;
  • средний и низкий уровень риска — до 150 000 грн (с 1 июня — до 100 000 грн).

Это касается клиентов, не подтверждающих источник происхождения средств. При предоставлении соответствующих документов (справок, деклараций и т.п.) банк может пересмотреть лимит и увеличить его на сумму, легальность которой доказана.

Налоги для ФЛП

Повышенный военный сбор ввели еще 1 декабря 2024 года. Но отсрочили для представителей бизнеса. С 1 января ФЛП будут платить:

  • 1, 2 и 4 группы единого налога — 10% от минимальной зарплаты (800 грн);
  • 3 группа единого налога — 1% от дохода.

Кроме этого, с 2025 года вернется обязанность регулярно уплачивать единый социальный взнос в размере минимум 1 760 грн в месяц. С марта 2022-го действовала военная льгота, которая позволяла на свое усмотрение решать, делать ли взносы в Пенсионный фонд.

Акцизные ставки

В Украине действует закон о постепенном повышении акцизного налога на бензин, дизель и газ. Первый пересмотр ставок состоялся в сентябре 2024-го, а с 1 января показатели будут равны (за 1 000 литров):

  • бензин — 271,7 евро вместо 242,6 евро;
  • дизель — 215,7 евро вместо 177,6 евро;
  • газ — 173 евро вместо 148 евро.

К 2028 году акцизная ставка на бензин будет находиться на уровне 359 евро, на дизель — 330 евро, на газ — 250 евро. Таким образом, произойдет повышение до минимальных показателей, установленных в Европейском Союзе. Ожидается, что сети АЗС поднимут цены на топливо. Однако рано прогнозировать, на сколько гривен подорожают ресурсы.

Повышение лимитов страховых выплат

Еще одно важное новшество касается страхования владельцев автотранспортных средств. Так называемая "автогражданка" будет стоить дороже, поскольку увеличится размер страховых выплат, а компании получат возможность самостоятельно рассчитывать стоимость услуг. Новые правила предусмотрены для водителей, которые оформят страховку с 1 января.

Максимальные лимиты компенсации в случае аварии составят:

  • за вред жизни и здоровью — 500 000 грн вместо 250 000 грн;
  • за материальный ущерб — 250 000 грн вместо 160 000 грн.

Фирмы смогут определять цены на полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Об этом клиентам сообщат на официальных сайтах.

Напомним, с 2025 года ФЛП будут платить военный сбор. Благодаря новым налогам государство планирует собрать в бюджет около 141 миллиарда гривен. В этом году контролирующий орган даже перевыполнил план на 9,5%.

Также мы писали, что банки будут следить за финансовыми операциями на счетах физических лиц-предпринимателей. Учреждения будут использовать риск-ориентированный подход и изучать бизнес-деятельность ФЛП 1 группы единого налога.

ФЛП налоги акцизы страховые выплаты ограничения

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