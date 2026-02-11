Чаевые курьерам Glovo — украинцы массово пожаловались на потерю крупных сумм

Курьер Glovo. Фото: Новини.LIVE

Пользователи мобильного приложения Glovo столкнулись с серьезной проблемой. Некоторые украинцы оформили заказ на доставку и дополнительно потратили деньги за обслуживание — чаевые курьерам — в размере нескольких тысяч гривен. А вернуть ошибочный платеж достаточно сложно.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на жалобы украинцев в социальной сети Threads.

Массовые жалобы на сервис Glovo

Волна жалоб от украинских пользователей прошла в среду, 11 февраля. Люди заметили, что Glovo автоматически снимает большие суммы на чаевые курьерам — иногда более 10 000 грн. Обращение в техподдержку не помогает: операторы или вообще не отвечают, или пишут, что произойдет лишь частичный возврат.

"Glovo списывает 5к курьеру на чаевые (которых не было в чеке перед оплатой). Поддержка: возвращает тысячу и говорит, что больше не может. Как оказалось, таких людей сегодня очень много и деньги никому возвращать не собираются", — написала одна из пользовательниц Threads.

Вскоре девушка сообщила, что в Glovo пообещали осуществить возврат всей суммы на банковскую карту в течение 14 календарных дней. Однако не всем пострадавшим от технического сбоя так повезло: на большое количество жалоб поддержка не ответила. А банки отказываются отменять транзакции.

Мемы о курьерах Glovo

Пока некоторые украинцы жалуются на потерю денег, другие граждане шутят над ситуацией, создавая мемы. В интернет-сети появилось много забавных реакций: курьеров начали изображать с пачками долларов в руках или в окружении большого количества банкнот.

Некоторые пользователи пишут, что, скорее всего, произошел технический сбой в приложении Glovo, который вскоре починят. А деньги в полном объеме будут возвращены на счета украинцев. Однако неизвестно, сколько придется ждать, дабы получить обратно ошибочно списанные тысячи гривен.

