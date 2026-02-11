Видео
Главная Экономика Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло

Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 19:02
Чаевые курьерам Glovo — украинцы массово пожаловались на потерю крупных сумм
Курьер Glovo. Фото: Новини.LIVE

Пользователи мобильного приложения Glovo столкнулись с серьезной проблемой. Некоторые украинцы оформили заказ на доставку и дополнительно потратили деньги за обслуживание — чаевые курьерам — в размере нескольких тысяч гривен. А вернуть ошибочный платеж достаточно сложно.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на жалобы украинцев в социальной сети Threads.

Массовые жалобы на сервис Glovo

Волна жалоб от украинских пользователей прошла в среду, 11 февраля. Люди заметили, что Glovo автоматически снимает большие суммы на чаевые курьерам — иногда более 10 000 грн. Обращение в техподдержку не помогает: операторы или вообще не отвечают, или пишут, что произойдет лишь частичный возврат.

"Glovo списывает 5к курьеру на чаевые (которых не было в чеке перед оплатой). Поддержка: возвращает тысячу и говорит, что больше не может. Как оказалось, таких людей сегодня очень много и деньги никому возвращать не собираются", — написала одна из пользовательниц Threads.

  • Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло - фото 1
    Списание чаевых в Glovo. Фото: скриншот
  • Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло - фото 2
    Списание чаевых в Glovo. Фото: скриншот
  • Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло - фото 3
    Списание чаевых в Glovo. Фото: скриншот
  • Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло - фото 4
    Списание чаевых в Glovo. Фото: скриншот
  • Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло - фото 5
    Списание чаевых в Glovo. Фото: скриншот
1 / 5
  
  
  
  
  

Вскоре девушка сообщила, что в Glovo пообещали осуществить возврат всей суммы на банковскую карту в течение 14 календарных дней. Однако не всем пострадавшим от технического сбоя так повезло: на большое количество жалоб поддержка не ответила. А банки отказываются отменять транзакции.

Мемы о курьерах Glovo

Пока некоторые украинцы жалуются на потерю денег, другие граждане шутят над ситуацией, создавая мемы. В интернет-сети появилось много забавных реакций: курьеров начали изображать с пачками долларов в руках или в окружении большого количества банкнот.

  • Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло - фото 11
    Шутки про курьеров Glovo. Фото: скриншот
  • Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло - фото 12
    Шутки про курьеров Glovo. Фото: скриншот
  • Glovo автоматически списал тысячи гривен на чаевые курьерам — что произошло - фото 13
    Шутки про курьеров Glovo. Фото: скриншот
1 / 3
  
  
  

Некоторые пользователи пишут, что, скорее всего, произошел технический сбой в приложении Glovo, который вскоре починят. А деньги в полном объеме будут возвращены на счета украинцев. Однако неизвестно, сколько придется ждать, дабы получить обратно ошибочно списанные тысячи гривен.

Напомним, туристов в Румынии и Португалии предупредили о мошенничестве с Uber. Водители могут принять заказ, а потом требовать от пассажиров доплату наличными, ссылаясь на "неправильную" цену.

Также мы писали, что сервис Uklon с 7 февраля перешел на круглосуточный режим работы еще в семи городах Украины. Ночью можно вызвать такси в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Сумах и Чернигове.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
