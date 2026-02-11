Чайові кур’єрам Glovo — українці масово поскаржилися на втрату великих сум

Кур'єр Glovo. Фото: Новини.LIVE

Користувачі мобільного застосунку Glovo стикнулися з серйозною проблемою. Деякі українці оформили замовлення на доставку і додатково витратили гроші за обслуговування — чайові кур’єрам — в розмірі кількох тисяч гривень. А повернути помилковий платіж досить складно.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на скарги українців у соціальній мережі Threads.

Масові скарги на сервіс Glovo

Хвиля скарг від українських користувачів здійснялася у середу, 11 лютого. Люди помітили, що Glovo автоматично знімає великі суми на чайові кур’єрам — подекуди більше 10 000 грн. Звернення в техпідтримку не допомагає: оператори або взагалі не відповідають, або пишуть, що відбудеться лише часткове повернення.

"Glovo списує 5к курʼєру на чайові (яких не було в чеку перед оплатою). Підтримка: повертає тисячу і каже, що більше не може. Як виявилось, таких людей сьогодні дуже багато і гроші нікому повертати не збираються", — написала одна з користувачок Threads.

Згодом дівчина повідомила, що в Glovo пообіцяли здійснити повернення всієї суми на банківську картку протягом 14 календарних днів. Однак не всім постраждалим від технічного збою так пощастило: на велику кількість скарг підтримка не відповіла. А банки відмовляються скасовувати транзакції.

Меми про кур’єрів Glovo

Поки деякі українці скаржаться на втрату коштів, інші громадяни жартують з ситуації, створюючи меми. В інтернет-мережі з’явилося багато кумедних реакцій: кур’єрів почали зображати з пачками доларів у руках або в оточенні великої кількості банкнот.

Деякі користувачі пишуть, що, швидше за все, стався технічний збій у додатку Glovo, який невдовзі полагодять. А гроші в повному обсязі будуть повернені на рахунки українців. Проте невідомо, скільки доведеться чекати, аби отримати назад помилково списані тисячі гривень.

Нагадаємо, туристів у Румунії та Португалії попередили про шахрайство з Uber. Водії можуть прийняти замовлення, а потім вимагати від пасажирів доплату готівкою, посилаючись на "неправильну" ціну.

Також ми писали, що сервіс Uklon із 7 лютого перейшов на цілодобовий режим роботи ще в семи містах України. Вночі можна викликати таксі в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах і Чернігові.