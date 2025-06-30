Минимальную пенсию в Украине — Гетманцев озвучил, какой должна быть справедливая сумма

Человек держит гривны. Фото. УНИАН

Средний размер пенсии должен составлять не менее 40% от средней заработной платы. Однако в Украине этот процент значительно меньше.

О том, каким должен быть размер минимальной пенсии в Украине в 2025 году, объяснил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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В чем проблема украинских пенсий

Уровень замещения зарплаты пенсионными выплатами — это важный показатель, определяющий качество жизни пожилых людей. В Украине этот показатель постепенно уменьшался в течение последнего десятилетия.

По словам Гетманцева, особенно негативное влияние имела пенсионная реформа предыдущей власти, в рамках которой коэффициент стажа уменьшили с 1,35% до 1% за каждый год работы, что повлияло на исчисление пенсий.

На сегодня пенсия в Украине составляет примерно 27% от средней зарплаты. В то время как в Европейском Союзе этот коэффициент в разы выше — в среднем 58%. Например:

в Польше это 57%;

в Румынии — 48%;

в Греции — аж 78%.

Как можно улучшить ситуацию с пенсиями украинцев

Политик отмечает, что в Украине нужно обновить подходы к формированию и индексации пенсий. Люди, которые всю жизнь работали, заслуживают справедливые и достойные выплаты, соответствующие их трудовым усилиям.

Поэтому первым шагом должно стать повышение минимальной пенсии как минимум до 4 000 гривен.

"Призываю коллег по правительству и парламенту, должны наконец системно заняться пенсионным вопросом — от детенизации выплат зарплат, отмены спецпенсий избранным кастам госслужащих до введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы", — написал Гетманцев.

Он также добавил, что реалии военного времени лишь усугубляют нестабильность действующей модели, поэтому медлить с реформами — опасно.

Ранее мы писали, что в отдельных случаях в украинцы получают пенсионные выплаты не в полном объеме. Это регламентируется действующим законодательством и касается лишь определенных групп граждан.

Также мы рассказывали, что до 2011 года женщины в Украине имели право выйти на пенсию в 55-летнем возрасте, тогда как мужчины — в 60. Однако впоследствии пенсионный возраст для женщин начали поэтапно увеличивать, поэтому с 2021 года они, как и мужчины, могут претендовать на пенсию только по достижении 60 лет.