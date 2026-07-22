Где в Киеве больше всего новых квартир и что стало решающим при выборе жилья

Рынок недвижимости Киева. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Критерии выбора недвижимости в Украине существенно изменились за время полномасштабной войны. Раньше клиенты ориентировались на престижность рынка, близость к центру города и развитую инфраструктуру. Зато в 2026 году определяющими являются другие факторы, на которые приходится обращать внимание девелоперам.

Об этом говорится в новом исследовании компании "Интергал-Буд", передает Новини.LIVE.

Где в Киеве больше всего новых квартир

До 2022 года наибольшая девелоперская активность была сосредоточена и равномерно распределена между центральными и правобережными районами украинской столицы. Однако в течение последних четырех лет новые проекты все чаще реализуются в других частях города.

По данным аналитиков компании, по состоянию на 2025 год наибольшее количество стартов продаж новых жилых комплексов и очередей в реализованных проектах пришлось на такие районы Киева:

Дарницкий — 27%;

Голосеевский — 19%;

Оболонский — 13%;

Шевченковский — 11%;

Святошинский — 9%;

остальные районы — 20%.

"Такая структура предложения свидетельствует о том, что девелоперская активность все больше смещается из центральных районов в локации с потенциалом комплексного развития, отражая изменение покупательских приоритетов", — говорится в исследовании.

Основные критерии выбора жилья

Возникает вопрос, какие именно факторы формируют географию нового строительства в Киеве и определяют конкурентоспособность объектов на первичном рынке недвижимости. По данным внутренней CRM-аналитики "Интергал-Буд", при выборе квартиры потребители в первую очередь обращают внимание на:

стоимость;

практичность;

комфорт повседневной жизни;

транспортную доступность (близость к метро);

наличие укрытия;

наличие автономных систем энергоснабжения дома;

возможность быстро добраться до работы во время воздушной тревоги;

развитую социальную инфраструктуру (школы, супермаркеты, медицинские учреждения и др.).

Что интересно, Дарницкий район опять стал лидером по показателю концентрации жилья в пешей доступности от метро. В радиусе 15 минут от станций расположено около 70-74 тыс. квартир. При этом стоимость недвижимости там средняя по Киеву — ориентировочно 1 000 долларов за квадратный метр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где в Украине самая дорогая аренда квартир. Для проживания в однокомнатном жилье необходимо тратить около 75% средней зарплаты в Ужгороде. Далее следуют Львов с показателем 66%, Ивано-Франковск (65%) и Луцк (60%).

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько нужно работать "в ноль", чтобы накопить на первый взнос по программе "єОселя". Жители Киева со средней зарплатой должны копить средства (около 383 тыс. грн) 11 месяцев. А во Львове речь идет о двух годах и трех месяцах.