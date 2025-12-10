Видео
Главная Экономика ФЛП будут отчитываться по-новому — к чему готовиться в 2026 году

ФЛП будут отчитываться по-новому — к чему готовиться в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 07:15
Новые сроки для ФЛП — когда предпринимателям придется отчитываться с 1 января 2026
Мужчина и женщина с документами. Фото: Pexels

Физических лиц-предпринимателей ждут весомые изменения с 1 января 2026 года. Нововведение коснется ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Они касаются сроков представления отчетности в контролирующий орган.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет предпринимателей в 2026 году.

Налоговая отчетность для ФЛП

В июле 2025 года был принят закон № 4536-IX, который стал следствием комплексного обновления подходов к государственному контролю и администрированию налогов. Одна из норм документа предусматривает введение с 1 января 2026 года измененного срока отчетности для ФЛП и самозанятых лиц.

Вместо ежемесячного представления деклараций по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу на общеобязательное государственное страхование (за наемных сотрудников) вводится ежеквартальная отчетность. Это касается таких категорий налогоплательщиков:

  • физических лиц-предпринимателей на любой системе (когда заходит речь о сотрудниках);
  • независимых лиц (адвокатов, аудиторов, частных нотариусов и т.д.);
  • ФЛП, которые предоставляют услуги по заключению биржевых сделок или участвуют в их заключении.

С 1 января 2026 года им придется отчитываться перед контролирующим органом всего четыре раза в год вместо двенадцати. Предполагается, что нововведение поможет упростить администрирование, уменьшит объемы технической работы, связанной с обработкой данных, и сосредоточит внимание налоговиков на корректности информации в документах вместо частоты подачи.

Новые сроки отчетности с 1 января

За последний месяц текущего года еще будут действовать старые правила — ФЛП должны выполнить обязательства, то есть отправить в контролирующий орган Объединенную отчетность, до 20 января 2026-го. А уже за первый квартал следующего года нужно отчитываться в течение 40 дней после его завершения — до 10 мая.

Отметим, что обновленные сроки не распространятся на юридических лиц. Для них порядок останется неизменным — подача документов каждый месяц до 20 числа. Собственно, перевод ФЛП на новый формат является частично адаптацией к европейской практике, ведь там квартальные расчеты привычны.

Напомним, предприниматели часто допускают три критические ошибки, которые приводят к штрафным санкциям. В частности они не следят за годовым лимитом доходов или ведут деятельность без регистрации КВЭД.

Также мы писали, что введение НДС для ФЛП может удвоить теневую экономику в Украине и негативно повлиять на малый бизнес. Правительство якобы толкает предпринимателей в тень вместо налаживания прозрачных механизмов.

декларация ФЛП Налоговая служба предприниматели нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
