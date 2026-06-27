Финансовые и экономические нововведения июля: к чему готовиться украинцам

Изменения для украинцев в июле. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцам стоит подготовиться к нескольким важным нововведениям в июле 2026 года. Ожидаются изменения в денежном обеспечении военнослужащих, условиях государственных программ, правилах функционирования рынка топлива, пенсионных выплатах и т. д. Мы разобрались, с чем столкнутся наши граждане с наступлением второго месяца лета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему следует готовиться украинцам с 1 июля.

Новые выплаты военным

С июля военнослужащие начнут получать денежное довольствие по новой системе. По информации Министерства обороны, минимальная сумма дохода составит 30 000 грн, из которых 20 000 грн — базовая выплата, 10 000 грн — мотивационная надбавка. Для защитников, выполняющих боевые задачи, установлены дополнительные вознаграждения, а именно 20 000 или 40 000 грн в сутки.

Новые обозначения бензина и дизельного топлива

На украинских заправках появятся новые обозначения топлива, которые используются в ЕС. Вместо привычных марок А-95 и А-92 будут отображать Е5, Е10 и В7. Ими будут обозначать бензин и дизель с долей биоэтанола — высокоочищенного этилового спирта. Именно это вещество должно содержаться в топливе, реализуемом на АЗС.

Жилищные ваучеры для ВПЛ

В Украине действует программа "Жилье для ВПЛ из ВОТ", которая предусматривает предоставление внутренне перемещенным лицам ваучеров на покупку жилья. Максимальная сумма выплат — 2 млн гривен.

С 17 июля эти средства можно будет использовать для погашения первого взноса по государственной ипотечной программе "єОселя". Нововведение коснется ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или являющихся лицами с инвалидностью вследствие войны.

Льготные условия "єОселі"

Изменения ждут также ветеранов, участников войны и членов семей погибших воинов. С 17 июля для них откроется доступ к льготной ставке 3% по программе "єОселя". В настоящее время эти категории лиц могут брать кредит на стандартных условиях — 7% годовых в течение первых 10 лет действия договора.

Трудоустройство лиц с инвалидностью

С 1 июля Государственная служба по вопросам труда будет контролировать выполнение норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью на предприятиях. Орган получит полномочия изучать документы и реестры на местах, запрашивать заверенные копии, получать объяснения и сведения от юридических лиц. В случае невыполнения норматива работодателям грозят строгие штрафы.

Пенсионная реформа в Украине

В июле планируется представить пенсионную реформу, которая обновит подход к денежному обеспечению. Какие именно предложения будет содержать документ — неизвестно, однако потенциальными ключевыми изменениями могут стать повышение минимальных пенсий до уровня фактического прожиточного минимума и отмена так называемых "клановых" пенсий. Кроме того, возможен пересмотр формулы индексации наряду с введением справедливого расчета.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на газ для населения с 1 июля 2026 года. Расходы украинцев останутся неизменными — один кубометр природного газа будет стоить 7,96 грн, согласно прайсу Нафтогаза. Такой тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие минимальные выплаты могут рассчитывать лица с инвалидностью в июле. Суммы зависят от группы — от 50% до 100% пенсии по возрасту. При расчете учитываются страховой стаж и период с момента установления инвалидности.