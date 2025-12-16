Где посмотреть "Ты — космос" Острикова онлайн и какие цены на билет в кино

Кадр из фильма "Ты – космос". Фото: Facebook/Ты – космос

В Украине вышел дебютный полнометражный фильм режиссера Павла Острикова под названием "Ты — космос". Лента наделала немало шума не только на отечественных просторах, но и за рубежом. Ее можно платно посмотреть на YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV и других платформах.

Фильм на стриминговых сервисах

Кино показывают в украинских кинотеатрах, поэтому по состоянию на середину декабря оно недоступно для просмотра онлайн. Однако его уже транслируют на различных стриминговых платформах в Европе. Чтобы посмотреть "Ты — космос", необходимо заплатить деньги, в частности:

YouTube — от 3,99 евро;

Google Play Фильмы — от 3,99 евро;

Amazon Prime Video — от 4,99 евро;

Apple TV — от 4,99 евро.

Отдельно лента будет доступна для украинских зрителей на Sweet.tv, но только после завершения проката в кинотеатрах.

Стоимость просмотра фильма "Ты — космос". Фото: скриншот

Кстати, стоимость сеанса зависит от выбранного кинотеатра. Например, если посетить Multiplex в Киеве, то цена входа — минимум 180-200 грн. А сеть "Планета Кино" предлагает билеты в диапазоне 180-700 грн.

Что известно о "Ты — космос"

Режиссер Павел Остриков работал над дебютным фильмом семь лет, а до начала съемок вынашивал идею еще около трех. Кино в жанре научной фантастики рассказывает историю дальнобойщика Андрея Мельника, который курсирует на грузовом космическом корабле в направлении ближайшей черной дыры.

Однако во время его путешествия на Земле происходит катастрофа и она взрывается. Мужчина остается один на один с пустотой Вселенной, считая, что больше никогда не встретит живого человека. Но его страхам не суждено было реализоваться.

Известно, что бюджет фильма составил 800 000 евро, из которых 24 млн гривен предоставило Государственное агентство Украины по вопросам кино. Постпродакшн финансировали фонд ESFUF и Netflix, еще часть денег вложила бельгийская компания Stenola.

Что еще нужно знать украинцам

