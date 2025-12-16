Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Фільм "Ти — космос" — де подивитися онлайн і скільки це коштує

Фільм "Ти — космос" — де подивитися онлайн і скільки це коштує

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 19:10
Де подивитися "Ти — космос" Острікова онлайн та які ціни на квиток у кіно
Кадр із фільму "Ти – космос". Фото: Facebook/Ти – космос

В Україні вийшов дебютний повнометражний фільм режисера Павла Острікова під назвою "Ти — космос". Стрічка наробила чимало галасу не тільки на вітчизняних теренах, але й за кордоном. Її можна платно подивитися на YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV та інших платформах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де глянути фільм "Ти — космос" і скільки це коштуватиме.

Реклама
Читайте також:

Фільм на стримінгових сервісах

Кіно показують в українських кінотеатрах, тому станом на середину грудня воно недоступне для перегляду онлайн. Однак його вже транслюють на різних стримінгових платформах у Європі. Щоб переглянути "Ти — космос", необхідно заплатити кошти, зокрема:

  • YouTube — від 3,99 євро;
  • Google Play Фільми — від 3,99 євро;
  • Amazon Prime Video — від 4,99 євро;
  • Apple TV — від 4,99 євро.

Окремо стрічка буде доступна для українських глядачів на Sweet.tv, але тільки після завершення прокату в кінотеатрах.

Фільм "Ти — космос" — де подивитися онлайн і скільки це коштує - фото 1
Вартість перегляду фільму "Ти — космос". Фото: скриншот

До речі, вартість сеансу залежить від обраного кінотеатру. Наприклад, якщо відвідати Multiplex у Києві, то ціна входу — щонайменше 180-200 грн. Натомість мережа "Планета Кіно" пропонує квитки в діапазоні 180-700 грн.

Що відомо про "Ти — космос"

Режисер Павло Остріков працював над дебютним фільмом сім років, а до початку зйомок виношував ідею ще близько трьох. Кіно в жанрі наукової фантастики розповідає історію далекобійника Андрія Мельника, який курсує на вантажному космічному кораблі в напрямку найближчої чорної діри.

Однак під час його подорожі на Землі стається катастрофа і вона вибухає. Чоловік залишається сам на сам із пустотою Всесвіту, вважаючи, що більше ніколи не зустріне живу людину. Але його страхам не судилося збутися.

Відомо, що бюджет фільму становив 800 000 євро, з яких 24 млн гривень надало Державне агентство України з питань кіно. Постпродакшн фінансували фонд ESFUF та Netflix, ще частину коштів вклала бельгійська компанія Stenola.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Netflix купує Warner Bros за 82,7 млрд доларів. Угоду спершу мають затвердити регулятори, у разі позитивного рішення стримінговий сервіс отримає права на франшизи та бібліотеку серіалів HBO.

Також ми писали, скільки платять за перемогу в популярному шоу "Зважені та щасливі" на СТБ. Учасники після фіналу отримували грошовий приз у розмірі від 200 до 400 тисяч гривень, залежно від сезону.

онлайн-послуги фільм фільм кінотеатри ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації