Де подивитися "Ти — космос" Острікова онлайн та які ціни на квиток у кіно

В Україні вийшов дебютний повнометражний фільм режисера Павла Острікова під назвою "Ти — космос". Стрічка наробила чимало галасу не тільки на вітчизняних теренах, але й за кордоном. Її можна платно подивитися на YouTube, Amazon Prime Video, Apple TV та інших платформах.

Фільм на стримінгових сервісах

Кіно показують в українських кінотеатрах, тому станом на середину грудня воно недоступне для перегляду онлайн. Однак його вже транслюють на різних стримінгових платформах у Європі. Щоб переглянути "Ти — космос", необхідно заплатити кошти, зокрема:

YouTube — від 3,99 євро;

Google Play Фільми — від 3,99 євро;

Amazon Prime Video — від 4,99 євро;

Apple TV — від 4,99 євро.

Окремо стрічка буде доступна для українських глядачів на Sweet.tv, але тільки після завершення прокату в кінотеатрах.

До речі, вартість сеансу залежить від обраного кінотеатру. Наприклад, якщо відвідати Multiplex у Києві, то ціна входу — щонайменше 180-200 грн. Натомість мережа "Планета Кіно" пропонує квитки в діапазоні 180-700 грн.

Що відомо про "Ти — космос"

Режисер Павло Остріков працював над дебютним фільмом сім років, а до початку зйомок виношував ідею ще близько трьох. Кіно в жанрі наукової фантастики розповідає історію далекобійника Андрія Мельника, який курсує на вантажному космічному кораблі в напрямку найближчої чорної діри.

Однак під час його подорожі на Землі стається катастрофа і вона вибухає. Чоловік залишається сам на сам із пустотою Всесвіту, вважаючи, що більше ніколи не зустріне живу людину. Але його страхам не судилося збутися.

Відомо, що бюджет фільму становив 800 000 євро, з яких 24 млн гривень надало Державне агентство України з питань кіно. Постпродакшн фінансували фонд ESFUF та Netflix, ще частину коштів вклала бельгійська компанія Stenola.

