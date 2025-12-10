Видео
Главная Экономика Деньги за похудение — сколько платят в шоу "Зважені та щасливі"

Деньги за похудение — сколько платят в шоу "Зважені та щасливі"

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 09:05
Зважені та щасливі 10 сезон — какой денежный приз получат победители
Участники шоу "Зважені та щасливі". Фото: кадр из видео

В конце сентября в Украине стартовал долгожданный 10 сезон популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ. Зрители живо обсуждают каждый эпизод, поддерживают или критикуют участников и ждут финального взвешивания, которое определит победителя. Ему предусмотрен приз — денежная помощь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую финансовую награду получают победители шоу "Зважені та щасливі".

Сколько платят победителям шоу

Финал 10 сезона запланирован на январь 2026 года, именно тогда зрители узнают имена победителей и размер денежного приза. Заранее сумму, которую выплатят участникам, не разглашают. Однако в предыдущих сезонах средства были значительными, например:

  • 9 сезон — 300 000 грн;
  • 8 сезон — 400 000 грн (плюс 200 000 грн выплатили за домашнее похудение);
  • 5 сезон — 200 000 грн.

Конечно, такие суммы выделяли в период, когда не было полномасштабной войны. Последний раз "Зважені та щасливі" транслировали в далеком 2019 году. Не исключено, что в 10 сезоне шоуранеры пересмотрят размер денежного приза. Однако точную сумму финансового обеспечения удастся узнать лишь после финального взвешивания.

За что хейтят шоу "Зважені та щасливі"

С тех пор как существует адаптация популярного американского шоу "The Biggest Loser" в Украине, вокруг него регулярно возникают различные скандалы. Во время выпуска очередного сезона проект каждый раз хейтят за непрозрачное судейство, слишком сложные упражнения для участников, непонятные решения о выбывании и прочее.

Конечно, не обходится без нареканий на наигранность и подстроенность многих конфликтов, большое количество постановочных моментов, неискренность высказываний участников, которые говорят на камеру то, что требуют сценаристы. Но именно эти неприглядные моменты привлекают внимание зрителей и заставляют с нетерпением ждать следующих эпизодов.

Напомним, в Украине пособие по безработице находится на уровне 650-21 924 грн в зависимости от стажа, дохода и причины увольнения. Выплаты осуществляют до 360 дней и постепенно уменьшают со 100% до 70%.

Также мы писали, какие украинские и международные бренды спонсируют 14 сезон "Холостяка". В кадре часто можно увидеть украшения от SOVA, чай Lovare, воду "Карпатська джерельна", продукцию от EVA и тому подобное.

выплаты деньги шоу награда телеканал "СТБ"
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
