Зважені та щасливі 10 сезон — какой денежный приз получат победители

Деньги за похудение — сколько платят в шоу "Зважені та щасливі"
В конце сентября в Украине стартовал долгожданный 10 сезон популярного шоу "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ. Зрители живо обсуждают каждый эпизод, поддерживают или критикуют участников и ждут финального взвешивания, которое определит победителя. Ему предусмотрен приз — денежная помощь.
какую финансовую награду получают победители шоу "Зважені та щасливі".
Сколько платят победителям шоу
Финал 10 сезона запланирован на январь 2026 года, именно тогда зрители узнают имена победителей и размер денежного приза. Заранее сумму, которую выплатят участникам, не разглашают. Однако в предыдущих сезонах средства были значительными, например:
- 9 сезон — 300 000 грн;
- 8 сезон — 400 000 грн (плюс 200 000 грн выплатили за домашнее похудение);
- 5 сезон — 200 000 грн.
Конечно, такие суммы выделяли в период, когда не было полномасштабной войны. Последний раз "Зважені та щасливі" транслировали в далеком 2019 году. Не исключено, что в 10 сезоне шоуранеры пересмотрят размер денежного приза. Однако точную сумму финансового обеспечения удастся узнать лишь после финального взвешивания.
За что хейтят шоу "Зважені та щасливі"
С тех пор как существует адаптация популярного американского шоу "The Biggest Loser" в Украине, вокруг него регулярно возникают различные скандалы. Во время выпуска очередного сезона проект каждый раз хейтят за непрозрачное судейство, слишком сложные упражнения для участников, непонятные решения о выбывании и прочее.
Конечно, не обходится без нареканий на наигранность и подстроенность многих конфликтов, большое количество постановочных моментов, неискренность высказываний участников, которые говорят на камеру то, что требуют сценаристы. Но именно эти неприглядные моменты привлекают внимание зрителей и заставляют с нетерпением ждать следующих эпизодов.
