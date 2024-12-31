Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Фейерверки на праздники — какое наказание ждет нарушителей закона arrow

Фейерверки на праздники — какое наказание ждет нарушителей закона

31 декабря 2024 10:16
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Штраф за салют на Новый год — какое наказание грозит украинцам
Люди запускают салюты. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

До полномасштабного вторжения каждая новогодняя ночь сопровождалась яркими и громкими фейерверками. Однако сейчас в Украине действует запрет на продажу и использование большинства видов пиротехники, а нарушители могут получить штраф или более серьезное наказание.

О том, можно ли запускать салюты в новогоднюю ночь и какие штрафы грозят украинцам, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и обращения пиротехнических изделий" .

Читайте также:

Почему нельзя запускать салюты на Новый год

Изменения вступили в силу 6 ноября 2023 года. Принятый закон вводит ограничения на использование почти всех видов пиротехнической продукции классов F2, F3 и F4, охватывающих всю территорию Украины. Исключение касается только служебного использования пиротехники:

  1. Национальная полиция.
  2. Вооруженными силами Украины.
  3. Аварийно-спасательными подразделениями.

К разрешенным изделиям относятся только бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки (класс F1). Однако их запрещено продавать или передавать детям, не достигшим 16-летнего возраста.

Как будут наказывать нарушителей покоя

Нарушение правил обращения и использования пиротехники может привести к административной или уголовной ответственности. Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за игнорирование норм о защите населения от шума и нарушения тишины в общественных местах предусмотрены штрафы:

  • для физических лиц — от 85 до 255 грн;
  • для юридических лиц и предпринимателей — от 255 до 510 грн.

В случае совершения хулиганских действий с применением пиротехники, согласно статье 296 Уголовного кодекса Украины, нарушителей могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн, назначить пробационное наблюдение или ограничить свободу сроком до 5 лет. Для групповых нарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет или ограничение свободы до 5 лет.

Какое наказание за салюты могут получить дети

В ситуациях, когда ответственность ребенка еще не предусмотрена законом, за его действия отвечают родители. Согласно статье 184 КУоАП, штрафы для родителей составляют:

  • за административные правонарушения детей — от 850 до 1 700 грн;
  • за действия детей с признаками уголовных правонарушений, в частности, хулиганства — от 1 700 до 5 100 грн.

Дети от 16 лет несут полную административную и уголовную ответственность наравне со взрослыми. В случаях хулиганства ответственность может наступать уже с 14 лет.

Раньше мы писали, что у многих украинцев возникает знакомая дилемма: выбрать искусственную елку или сосну, или остановиться на живой. Однако следует помнить, что самостоятельная вырубка деревьев в лесу запрещена законодательством, и за такие действия предусмотрен штраф.

Также мы рассказывали, что в Украине большинство пиротехнических изделий находятся под запретом. Поэтому в этом году следует отказаться от использования петард в новогоднюю ночь, ведь нарушение этих правил может привести к суровому наказанию.

закон штраф Новый год нарушения наказание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:30 Отпуск, если умер родственник — на каких условиях предоставят

10:29 Встреча героев – бойцы из Одесчины вернулись из плена

10:28 Миллионы перед Новым годом — на что тратят украинцы

10:19 В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Киевскую область — фото

10:16 Фейерверки на праздники — какое наказание ждет нарушителей закона

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:15 В России пожаловались на массированную дроновую атаку

10:07 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП сейчас

09:59 Впервые в мире ― морской дрон ГУР уничтожил российский вертолет

09:56 В Украине с 1 января экспертные команды заменят МСЭК — детали

09:53 Садовый озвучил количество львовян, которые сейчас на фронте

10:30 Отпуск, если умер родственник — на каких условиях предоставят

10:29 Встреча героев – бойцы из Одесчины вернулись из плена

10:28 Миллионы перед Новым годом — на что тратят украинцы

10:19 В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Киевскую область — фото

10:16 Фейерверки на праздники — какое наказание ждет нарушителей закона

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:15 В России пожаловались на массированную дроновую атаку

10:07 Очереди на границе Украины — какая ситуация на КПП сейчас

09:59 Впервые в мире ― морской дрон ГУР уничтожил российский вертолет

09:56 В Украине с 1 января экспертные команды заменят МСЭК — детали

09:53 Садовый озвучил количество львовян, которые сейчас на фронте

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2025

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года