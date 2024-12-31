Штраф за салют на Новый год — какое наказание грозит украинцам

Фейерверки на праздники — какое наказание ждет нарушителей закона
До полномасштабного вторжения каждая новогодняя ночь сопровождалась яркими и громкими фейерверками. Однако сейчас в Украине действует запрет на продажу и использование большинства видов пиротехники, а нарушители могут получить штраф или более серьезное наказание.
О том, можно ли запускать салюты в новогоднюю ночь и какие штрафы грозят украинцам, отмечается в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и обращения пиротехнических изделий" .
Почему нельзя запускать салюты на Новый год
Изменения вступили в силу 6 ноября 2023 года. Принятый закон вводит ограничения на использование почти всех видов пиротехнической продукции классов F2, F3 и F4, охватывающих всю территорию Украины. Исключение касается только служебного использования пиротехники:
- Национальная полиция.
- Вооруженными силами Украины.
- Аварийно-спасательными подразделениями.
К разрешенным изделиям относятся только бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи и хлопушки (класс F1). Однако их запрещено продавать или передавать детям, не достигшим 16-летнего возраста.
Как будут наказывать нарушителей покоя
Нарушение правил обращения и использования пиротехники может привести к административной или уголовной ответственности. Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за игнорирование норм о защите населения от шума и нарушения тишины в общественных местах предусмотрены штрафы:
- для физических лиц — от 85 до 255 грн;
- для юридических лиц и предпринимателей — от 255 до 510 грн.
В случае совершения хулиганских действий с применением пиротехники, согласно статье 296 Уголовного кодекса Украины, нарушителей могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тыс. грн, назначить пробационное наблюдение или ограничить свободу сроком до 5 лет. Для групповых нарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет или ограничение свободы до 5 лет.
Какое наказание за салюты могут получить дети
В ситуациях, когда ответственность ребенка еще не предусмотрена законом, за его действия отвечают родители. Согласно статье 184 КУоАП, штрафы для родителей составляют:
- за административные правонарушения детей — от 850 до 1 700 грн;
- за действия детей с признаками уголовных правонарушений, в частности, хулиганства — от 1 700 до 5 100 грн.
Дети от 16 лет несут полную административную и уголовную ответственность наравне со взрослыми. В случаях хулиганства ответственность может наступать уже с 14 лет.
Раньше мы писали, что у многих украинцев возникает знакомая дилемма: выбрать искусственную елку или сосну, или остановиться на живой. Однако следует помнить, что самостоятельная вырубка деревьев в лесу запрещена законодательством, и за такие действия предусмотрен штраф.
Также мы рассказывали, что в Украине большинство пиротехнических изделий находятся под запретом. Поэтому в этом году следует отказаться от использования петард в новогоднюю ночь, ведь нарушение этих правил может привести к суровому наказанию.
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