Евро против летних каникул: что будет с курсом в августе и вырастет ли стоимость валюты

Люди на улице возле обменного пункта, купюры евро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Начало августа 2026 года окажется для украинцев, планирующих приобрести купюры евро, немного неудачным. Официальный курс вырос после стабильных колебаний в июле. Этому способствовало укрепление валюты по отношению к доллару в конце второго месяца лета.

К чему готовиться в августе, рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в августе

На понедельник, 3 августа, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на уровне 51,27 грн. Последний раз такой показатель фиксировался во второй половине июня 2026 года. Одна из причин роста — валюта в паре с долларом укрепилась до 1,15 долл./евро вместо 1,14 долл./евро в июле.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Август в Европе — это период отпусков. А уже с сентября можно ожидать каких-то движений. Хотя в вопросе курса евро я не предвижу ничего экстраординарного", — отметил экономист.

По его мнению, в ближайшее время не стоит ожидать резкого роста официального курса гривны к евро, поскольку никаких оснований для этого нет. Если соотношение в основной валютной паре останется в пределах 1,14-1,15 долл./евро, то курс НБУ будет колебаться в диапазоне 50,80-51,50 грн/евро в течение августа.

Как проверить евро на подлинность

Украинцы могут самостоятельно проверить купюры европейской валюты на подлинность, дабы минимизировать риск возникновения проблем при обмене. Согласно информации на сайте ЕЦБ, существует три простых способа, не требующих специального оборудования.

Первый — найти рельефные элементы на ощупь. На лицевой стороне банкноты это основное изображение, большая цифра номинала, а также надписи/короткие линии вдоль левого и правого краев.

Второй способ — внимательно присмотреться к купюре и найти водяной знак с портретом Европы, защитную вертикальную полосу темного цвета и другие детали дизайна, видимые на просвете.

Третий вариант проверки — убедиться, что на голографической полосе с правой стороны банкноты будут меняться картинки, если повернуть бумагу. Кроме того, блестящая цифра номинала в нижнем левом углу должна создавать эффект движения света, меняя цвет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой срок службы у купюр доллара разных номиналов. Банкнота 100 долларов обычно имеет срок эксплуатации до 24 лет. А самый короткий срок у купюры номиналом 5 долларов — всего 5,8 лет. Конечно, он может варьироваться в зависимости от интенсивности использования наличных.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы назвали города и страны Европы, где 2 000 евро на двоих хватит для комфортной жизни. В список вошли Албания, Румыния, Словакия, Северная Македония и Латвия. По количеству ответов лидировала Румыния.