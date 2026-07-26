Этих курортов пенсионерам стоит избегать: какие варианты меньше всего подходят в августе

Пляж и женщина с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE, Booking. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В украинских туристов есть много вариантов отдыха в августе 2026 года. Однако некоторые курорты "все включено" могут не подойти пожилым людям. Пенсионерам нередко мешают шум, детские крики, громкие вечеринки и другие атрибуты популярных отелей у моря.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда не стоит ехать украинским пенсионерам летом 2026 года.

Где не следует отдыхать пенсионерам

Когда речь заходит о комфорте пожилых людей, во внимание принимают не только сложный рельеф и инфраструктуру. Непосредственно в отеле могут возникать проблемы с постоянным шумом от детских игр или молодежных вечеринок.

Поэтому пенсионерам рекомендуют избегать курортов, которые часто посещают семьи. А лучший вариант — найти отель Adults Only, где запрещено проживание несовершеннолетних и нет аниматоров, детских развлекательных программ и пр. Это гарантирует спокойный отдых в кругу взрослых туристов.

Далекие поездки, например, в Египет — еще одно потенциальное препятствие для комфорта. Ведь пожилые люди часто плохо переносят перелеты. Кроме того, в Шарм-эль-Шейхе всегда много туристов, экстремальные температуры летом и длинные понтоны до моря в некоторых отелях.

Куда поехать в августе пенсионерам

Среди вариантов, сочетающих выгодные цены с качественным обслуживанием и большим выбором жилья — Турция и Болгария. Перед бронированием номера следует внимательно ознакомиться с расположением отеля: важно, чтобы он находился недалеко от моря, не был окружен сложным рельефом и принимал только совершеннолетних гостей.

В Болгарии стоит обратить внимание на отель Sunny Beach Club (Солнечный Берег). Среди удобств для пенсионеров — низкий умывальник, туалет с поручнями, аварийный шнур в ванной комнате, оздоровительные процедуры, лифт и пр.

Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Он работает по системе обслуживания "все включено" и расположен недалеко от пляжа. На территории отеля есть два открытых и один крытый бассейн, поэтому ходить к морю не обязательно. Стандартный номер с двумя отдельными кроватями стоит в августе 2026 года около 9 000 грн.

В Алании (Турция) работает Ramira City Hotel для гостей в возрасте от 16 лет. Он расположен в центре города на расстоянии 500 метров от моря, однако открытый бассейн компенсирует этот недостаток. За стандартный двухместный номер в августе придется заплатить 5 300 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на каких курортах не придется проходить EES. Стоит выделить Кипр, который не полностью интегрировался в Шенгенскую зону, Албанию, Черногорию, Молдову, Боснию и Герцеговину. В эти страны туристы могут въехать без лишних очередей, поскольку там не ввели новую европейскую систему.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому подходят отели Adults Only. Эти помещения предназначены для проживания гостей в возрасте от 16 или 18 лет. То есть с детьми поселиться невозможно, что повышает уровень комфорта для многих посетителей.