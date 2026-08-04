Водоснабжение под угрозой: Шмыгаль предупредил о новой тактике России этой зимой

Денис Шмыгаль, энергетические объекты. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Россия продолжает террор против гражданского населения. Только за последние дни несколько городов оказались на грани полного отключения электроэнергии. Уничтожение энергетической инфраструктуры может стать решающим фактором в предстоящих мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом рассказывает Денис Шмыгаль в интервью для POLITICO, передают Новини.LIVE.

Чего хочет Путин и как реагирует Украина

По словам Шмыгаля, Путин стремится окончательно уничтожить энергосистему Украины, чтобы подорвать экономику и производство оружия. В то же время он рассчитывает, что зимой украинское общество "сломается от истощения" и будет давить на власть, заставляя подписать капитуляцию.

В ответ Украина ведет дальнобойную кампанию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Мы уже вывели из строя около 40% первичных мощностей по переработке нефти в России и вызвали дефицит топлива по всей стране.

"Это как 12-й раунд. Каждый боксер надеется, что соперник упадет первым", — говорит Шмыгаль.

Киев надеется, что эти удары вместе с санкциями союзников заставят Владимира Путина прекратить войну уже этой осенью.

Россию интересуют удары не только по энергетике

Если дипломатические усилия не сработают, Украину ждет еще одна зима атак на энергетическую инфраструктуру.

По словам министра, на этот раз главная цель России — уничтожить систему водоснабжения. В прошлом году атаки были сосредоточены на электричестве и отоплении. Но тогда можно было выжить даже во время отключений света, если оставались газ и вода.

"Прожить больше трех дней без воды и канализации очень сложно", — подчеркнул Шмыгаль.

Чтобы пережить зиму, Украине нужны ракеты для систем ПВО Patriot, способные сбивать российские баллистические ракеты.

Как Украина готовится к зиме

Украина укрепляет устойчивость своей энергетической и критической инфраструктуры. Страна строит защитные укрытия для объектов энергетики, водоснабжения и газоснабжения, чтобы защитить их от российских атак. Также продолжается развертывание модульных котельных и генераторов.

Без электроэнергии Украине будет сложно обеспечивать жизнедеятельность городов. А миллионы людей остаются замерзать в своих домах.

Насколько пострадала энергосистема Украины

Россия нанесла серьёзный ущерб украинской энергосистеме. До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины, страна производила 54,5 гигаватта электроэнергии. После полномасштабного вторжения этот показатель упал до 32 гигаватт. В частности, из-за того, что Запорожская атомная станция, крупнейшая в Европе, больше не могла поставлять электроэнергию.

В этом году, после зимних атак России, производство электроэнергии в Украине упало примерно до 12 гигаватт. Это дефицит в 6 гигаватт, который вынуждает вводить стабилизационные отключения по всей стране.

"Россияне уничтожили или повредили более 80% генерирующих мощностей Украины", — добавил министр.

Чего ожидать уже осенью

Наилучший сценарий — чтобы Путин осознал, что не может победить, и согласился на мирное соглашение уже этой осенью. Однако Кремль пока не подает никаких признаков того, что готов к мирным переговорам. Об этом свидетельствуют ежедневные атаки на украинские города и гражданскую инфраструктуру. В холодное время года эти атаки могут только усилиться.

"Это пессимистический сценарий, но мой оптимизм заключается в том, что мы переживем эту зиму. Мы к ней готовы", — подытожил министр.

Недавно Новини.LIVE сообщали о возможных атаках на критическую инфраструктуру уже этой зимой. Главной проблемой является не недостаток мощности для передачи электроэнергии потребителям, а уничтожение самих систем передачи. Тем не менее подготовка к зиме продолжается.

Также Новини.LIVE рассказывали, окупится ли покупка собственного ветрогенератора для украинцев. В связи с довольно частыми отключениями электроэнергии всё больше украинцев задумываются о покупке систем автономного энергоснабжения. Однако такое оборудование может обойтись в кругленькую сумму.