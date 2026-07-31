Цены на топливо растут: дизельное топливо дорожает в крупнейших сетях АЗС Украины

Наличные в руках, АЗС. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Если собираетесь заправиться сегодня — будьте готовы к тому, что дизельное топливо обойдется дороже, чем вчера. Сразу три крупные сети АЗС подняли цены на этот вид топлива, тогда как цены на бензин пока остаются без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина, передают Новини.LIVE.

Что подорожало, а что нет

Без изменений остаётся бензин всех видов — обычный А-92 и А-95, а также премиальный. А вот дизельное топливо подорожало сразу на трех крупных АЗС — OKKO, WOG и государственной Укрнафте. Подорожание составляет от 1 до 2 гривен за литр.

Автогаз практически не изменился. Рост на 1 гривну зафиксировали только на заправках SOCAR.

Где именно подорожал дизель

На OKKO премиальный дизель Pulls и обычный дизель Евро подорожали на 2 гривны каждый. На WOG рост меньше — по 1 гривне на премиальный дизель Mustang и дизель Евро-5. Государственная Укрнафта подняла цены также на 2 гривны сразу на оба вида дизельного топлива.

Сколько стоит топливо сейчас

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 92,90 грн. Pulls 95 — 85,90 грн. А-95 Евро — 82,90 грн. Дизель Pulls — 95,90 грн. Дизель Евро — 92,90 грн. Газ — 43,90 грн.

WOG:

Бензин 100 — 92,90 грн. Mustang 95 — 85,90 грн. 95 Евро — 83,50 грн. Дизель Mustang — 95,80 грн. Дизель Евро-5 — 92,80 грн. Газ — 44,50 грн.

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 95,40 грн. NANO 95 — 88,40 грн. А-95 — 85,40 грн. Дизель NANO Extro — 95,90 грн. Дизель NANO — 92,90 грн. Газ — 43,90 грн.

Укрнафта:

Бензин 98 Energy — 86,90 грн. 95 Energy — 82,90 грн. А-95 — 79,90 грн. А-92 — 77,90 грн. Дизель Energy — 91,90 грн. Обычный дизель — 89,90 грн. Газ — 42,90 грн.

Самый дешевый дизель сейчас предлагает Укрнафта. Именно к этой заправке, скорее всего, будут обращаться водители, желающие сэкономить.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как Укрнафте удается сохранять свою ценовую политику практически неизменной. По словам эксперта, это происходит из-за того, что основным регулятором компании является государство. Однако из-за своей непоколебимости в вопросах цен на дизельном топливе Укрнафты могут наживаться спекулянты.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на отдельных АЗС некоторые виды дизельного топлива могут исчезнуть уже в августе. Однако дефицита топлива сейчас не наблюдается. Все происходит из-за того, что клиенты заправок очень быстро скупают все топливо, а логистика не успевает оперативно пополнять запасы.