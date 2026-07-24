Света нет в пяти областях: где энергетика пострадала из-за обстрелов

Электросети, женщина во время блекаута. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Российские обстрелы вновь нанесли ущерб энергетике Украины. Из-за этого жители пяти областей остались без света. При этом энергетики уверяют, что на данный момент отключения электроэнергии для большинства потребителей не планируются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минэнерго.

Где нет света

24 июля из-за боевых действий и российских атак без света остались отдельные потребители в:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Харьковской;

Черниговской области.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстанавливают электроснабжение там, где это возможно с учетом ситуации с безопасностью.

Будут ли отключения в других регионах

По информации энергетиков, 24 июля введение графиков отключения электроэнергии не прогнозируется. Но украинцев просят следить за сообщениями местных операторов системы распределения, ведь ситуация может меняться.

Когда лучше пользоваться электроприборами

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, украинцам рекомендуют переносить использование мощной бытовой техники на дневное время. Лучше всего включать ее с 11:00 до 15:00. В этот период энергосистема работает наиболее эффективно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине станет больше света. За последний год мощность систем накопления электроэнергии выросла более чем в 300 раз — до свыше 600 МВт. Такие установки накапливают избыток электроэнергии и отдают его в сеть в часы наибольшего потребления. Это помогает уменьшить дефицит мощности и снизить риск введения графиков отключений.

Также Новини.LIVE писали, что делать с техникой во время грозы. Из-за удара молнии в электросети могут возникать сильные скачки напряжения, способные вывести из строя бытовую технику. Даже сетевые фильтры не всегда защищают от такого импульса. Энергетики советуют заранее отключать чувствительные электроприборы от розеток, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.