Семь областей остались без света после атак РФ: введут ли графики отключений 4 августа

Женщина во время отключений света, энергосистема. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Семь областей Украины частично остаются без электроснабжения после российских атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время для остальной части страны графики отключений на сегодня не планируются, однако энергетики просят украинцев не перегружать энергосистему в определенные часы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Могут ли ввести графики

По состоянию на утро 4 августа в Украине не прогнозируют введение графиков отключения электроэнергии. В то же время украинцев призывают рационально пользоваться электроэнергией, чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему.

Где в Украине нет света

Из-за российских обстрелов и боевых действий часть потребителей временно остается без электроснабжения в:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской областях.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Когда лучше пользоваться электроприборами

В Минэнерго советуют переносить наиболее энергоемкие дела на дневное время. В частности, стиральные машины, бойлеры, электроплиты и другую мощную технику рекомендуют включать с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на энергосистему ниже.

В то же время вечером, когда потребление традиционно резко возрастает, украинцев просят по возможности более экономно использовать электроэнергию.

За ситуацией рекомендуется следить у своих операторов

В Министерстве энергетики отмечают, что ситуация может меняться в зависимости от последствий новых атак или аварий. Поэтому актуальную информацию о возможных отключениях или аварийных работах рекомендуют проверять на официальных ресурсах операторов систем распределения электроэнергии в своем регионе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ДТЭК запустила важный экологический проект, в рамках которого с помощью GPS-трекеров будут отслеживать миграцию десяти молодых птиц. Полученные данные помогут ученым изучить маршруты аистов, а энергетикам — сделать электросети более безопасными для дикой природы.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам будут быстрее восстанавливать свет в домах. ДТЭК "Днепровские электросети" обновила приложение для аварийных бригад, что поможет быстрее находить повреждения в сетях и оперативнее восстанавливать электроснабжение для потребителей.